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新惠中寺落成開光 佛光山住持心保和尚：道場就是人生的加油站

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
佛光山位在台中市的新惠中寺，上午舉行落成啟用暨佛像開光大典，立法院長韓國瑜（右二）、台中市長盧秀燕（右三）都與會。記者黃寅／攝影
佛光山位在台中市的新惠中寺，上午舉行落成啟用暨佛像開光大典，立法院長韓國瑜（右二）、台中市長盧秀燕（右三）都與會。記者黃寅／攝影

佛光山位在台中市的新惠中寺，上午舉行落成啟用暨佛像開光大典。佛光山住持心保和尚表示，這是因緣成就、眾緣合和，今天才有這麼莊嚴的惠中寺呈現在大家的眼前，要感謝的人實在太多了。他說，道場就是人生的加油站，歡迎大家隨時去惠中寺。

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台中市長盧秀燕和多位立委、民代，以及多位佛教長老、護法信眾都與會，見證佛光山在大台中地區弘法30餘年，寫下新的一頁。

惠中寺說，早期台中的信徒想到佛光山拜佛，因為路程遙遠，必須舟車往返，尤其台中市拜佛的人口眾多，更需要一處集會的場所。因此，信徒們一再請求佛光山開山祖師星雲大師能在台中建設一所佛光山道場。

為了滿足信徒求法的熱切願心，佛光山從一個在中華路上小小的布教所開始，再到1992年的佛光山東海道場，但由於信眾日益增加，於是2005年搬遷至座落文心森林公園旁的惠中寺，但因原為餐廳的老舊建築漏水無法修復，本打算原地重建時，蒙寶成集團創辦人蔡其瑞居士慷慨贈地，才有了今日「新惠中寺」的誕生。

惠中寺說，新惠中寺為地下3層，地上12層的建築，地下室有停車空間及齋堂，1樓人間廣場矗立8支精緻浮雕柱，正門前的廣場可作為市集及各種展演所用，2樓為美術館及兒童美術館，3樓是大殿，4樓為圖書館，5樓是可以容納近8百人的國際會議廳及禪堂，6樓為人間大學。住宿區位於7樓至11樓，7樓戶外心經池則可作為禪修經行之處，9樓設有適合滌心洗塵的茶堂。

韓國瑜說，佛光山惠中寺在大台中地區弘揚佛法，是信徒的心靈依託，並注重公益及文藝，讓許多弱勢獲得妥善照顧，符合人間佛教精神。希望新惠中寺啟用後，讓更多信徒得到心靈歸屬、心靈滋長。

市長盧秀燕致詞時，30年前她剛出道從政，地點就在布教所附近的中正路上，見證佛光山一路成長到現在，帶給台中市善的力量，她個人也受到佛光山的指導和照顧甚多。感謝佛光山惠中寺秉持佛祖精神推動「善的力量」，希望未來就如惠中兩字，能「嘉惠市民、台中更好」。

佛光山位在台中市的新惠中寺，上午舉行落成啟用暨佛像開光大典。記者黃寅／攝影
佛光山位在台中市的新惠中寺，上午舉行落成啟用暨佛像開光大典。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕致詞時說，她見證佛光山一路成長到現在，帶給台中市善的力量。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕致詞時說，她見證佛光山一路成長到現在，帶給台中市善的力量。記者黃寅／攝影
佛光山住持心保和尚表示，道場就是人生的加油站，歡迎大家隨時去惠中寺。記者黃寅／攝影
佛光山住持心保和尚表示，道場就是人生的加油站，歡迎大家隨時去惠中寺。記者黃寅／攝影
佛光山感謝寶成集團創辦人蔡其瑞（中）贈地，新惠中寺才得以興建。記者黃寅／攝影
佛光山感謝寶成集團創辦人蔡其瑞（中）贈地，新惠中寺才得以興建。記者黃寅／攝影
立法院長韓國瑜說，佛光山惠中寺在大台中地區弘揚佛法，是信徒的心靈依託。記者黃寅／攝影
立法院長韓國瑜說，佛光山惠中寺在大台中地區弘揚佛法，是信徒的心靈依託。記者黃寅／攝影
佛光山位在台中市的新惠中寺，上午舉行落成啟用暨佛像開光大典。記者黃寅／攝影
佛光山位在台中市的新惠中寺，上午舉行落成啟用暨佛像開光大典。記者黃寅／攝影

佛光山 韓國瑜

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