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彰化104歲人瑞一天可吃8碗飯 愛運動到近百歲

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
林老闖（右)由兒子林水成（左) 三兄弟輪流照顧，他們都把父親愛吃的魚弄碎拌在飯裡，他一天可以吃8碗飯。記者林宛諭／攝影
林老闖（右)由兒子林水成（左) 三兄弟輪流照顧，他們都把父親愛吃的魚弄碎拌在飯裡，他一天可以吃8碗飯。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府今天在花壇鄉全國麗園餐廳舉辦「高齡同學會」，邀請45位百歲人瑞、42對白金婚夫妻一起慶祝重陽佳節，104歲人瑞林老闖的兒子芳苑鄉老人會理事長林水成說，父親一直到近百歲都還能出門走1、2公里，運動是長壽的秘訣，要像哄小孩一樣順老人家的意，多誇老人家，他才會開心。

今天縣長王惠美也到場祝賀長輩們，王惠美說，彰化縣目前有264位百歲人瑞，其中年紀最高的是111歲，今天到場最高齡的是芳苑鄉104歲的林老闖，結婚70年的白金婚夫妻中，最高齡的為來自埔鹽鄉95歲陳侯彬及陳金蘭賢伉儷，縣府致贈百歲長者禮金1萬元、還有金鎖片，祝福長輩們「健康、快樂、呷百二」。

王惠美說，縣府一直努力如何讓長輩能夠生活的更健康、快樂，因此推動多元服務，包括設置「一學區一日照」的日照據點服務，同時布建18棟整合式的長照衛福大樓，將衛生所、不老健身房、育嬰中心、親子館、日照中心都整合在一起，而在縣內591個村里中，已設有349處社區關懷據點，還有一個月1千元的長青幸福卡、假牙補助、敬老眼鏡及防走失BBCall等服務，就是希望讓長輩在彰化能安心養老。

林水成說，三兄弟輪流照顧父親林老闖，他們都把父親愛吃的魚弄碎拌在飯裡，他一天可以吃8碗飯，有時還會想吃點心，但因牙口不好，就把餅乾用水泡軟給他吃，父親一直到99歲都還會出門走路運動，直到百歲後才比較少出門。

「吃得下、睡得著就是我們賺到」林老闖會對子女這樣說，林水成說，最近已幫父親請看護，父親怕他們花錢，他們還哄父親說「請看護有補貼，都免錢，還可以領錢」，父親才願意，因父親個性很強，如果講他不高興的事，他就說「我聽不到」，但如果誇他的話，他都聽得到，所以要多讚美老人家。

溪湖鎮白金婚的93歲楊遷和92歲楊施來好夫婦兩人一生務農，一直工作到約80歲，女兒說，父親個性比較硬，兩人若有事不高興，媽媽會讓父親、就是不說話，過不久兩人就好了，現在出門，父親還會貼心的提醒母親要拿拐杖。

彰化縣政府舉辦「高齡同學會」，縣長王惠美（前左四)祝賀百歲人瑞林老闖（前右四）佳節快樂，並合影留念。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦「高齡同學會」，縣長王惠美（前左四)祝賀百歲人瑞林老闖（前右四）佳節快樂，並合影留念。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦「高齡同學會」，縣長王惠美（左二)與白金婚夫妻埔鹽鄉95歲陳侯彬及陳金蘭賢伉儷合影留念。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦「高齡同學會」，縣長王惠美（左二)與白金婚夫妻埔鹽鄉95歲陳侯彬及陳金蘭賢伉儷合影留念。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦「高齡同學會」，縣長王惠美（右五) 與溪湖鎮白金婚的93歲楊遷和92歲楊施來好夫婦合影。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府舉辦「高齡同學會」，縣長王惠美（右五) 與溪湖鎮白金婚的93歲楊遷和92歲楊施來好夫婦合影。記者林宛諭／攝影

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