彰化104歲人瑞一天可吃8碗飯 愛運動到近百歲

彰化縣政府今天在花壇鄉全國麗園餐廳舉辦「高齡同學會」，邀請45位百歲人瑞、42對白金婚夫妻一起慶祝重陽佳節，104歲人瑞林老闖的兒子芳苑鄉老人會理事長林水成說，父親一直到近百歲都還能出門走1、2公里，運動是長壽的秘訣，要像哄小孩一樣順老人家的意，多誇老人家，他才會開心。

今天縣長王惠美也到場祝賀長輩們，王惠美說，彰化縣目前有264位百歲人瑞，其中年紀最高的是111歲，今天到場最高齡的是芳苑鄉104歲的林老闖，結婚70年的白金婚夫妻中，最高齡的為來自埔鹽鄉95歲陳侯彬及陳金蘭賢伉儷，縣府致贈百歲長者禮金1萬元、還有金鎖片，祝福長輩們「健康、快樂、呷百二」。

王惠美說，縣府一直努力如何讓長輩能夠生活的更健康、快樂，因此推動多元服務，包括設置「一學區一日照」的日照據點服務，同時布建18棟整合式的長照衛福大樓，將衛生所、不老健身房、育嬰中心、親子館、日照中心都整合在一起，而在縣內591個村里中，已設有349處社區關懷據點，還有一個月1千元的長青幸福卡、假牙補助、敬老眼鏡及防走失BBCall等服務，就是希望讓長輩在彰化能安心養老。

林水成說，三兄弟輪流照顧父親林老闖，他們都把父親愛吃的魚弄碎拌在飯裡，他一天可以吃8碗飯，有時還會想吃點心，但因牙口不好，就把餅乾用水泡軟給他吃，父親一直到99歲都還會出門走路運動，直到百歲後才比較少出門。

「吃得下、睡得著就是我們賺到」林老闖會對子女這樣說，林水成說，最近已幫父親請看護，父親怕他們花錢，他們還哄父親說「請看護有補貼，都免錢，還可以領錢」，父親才願意，因父親個性很強，如果講他不高興的事，他就說「我聽不到」，但如果誇他的話，他都聽得到，所以要多讚美老人家。