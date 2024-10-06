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南投埔里花卉物流中心活化 知名糕餅大廠將進駐
南投埔里花卉物流中心歷經在地農會、委外經營不善成「蚊子館」，地方盼活化招商，近期傳出好消息，國內知名連鎖糕餅大廠「維格餅家」將進駐，最快11月下旬開幕營運，可望吸引觀光團遊客前往消費，帶動當地產業經濟，地方期待。
埔里鎮是國內花卉產銷重要據點，農糧署於921地震後，於國道6號埔里交流道附近，斥資1.8億元打造占地約9200坪的花卉物流中心，未料完工後，由在地農會接手、委外經營等均營運不善，長期閒置成了當地「蚊子館」，地方盼活化。
當地鎮公所為此於2021年向農糧署爭取承租主場館及戶外空間，經籌措經費整修內、外部空間和硬體施設，完成環境改善後，定期舉辦花卉展與觀光產業活動，並將傳統習俗結合花卉打造特色「花醮」，但無展覽時仍為閒置，利用率欠佳。
不過，埔里花卉物流中心主場館1樓入口掛出「『維格餅家』即將進駐」的布條，引起民眾關注；據了解，將該中心主場館1樓確實已委外將由維格餅家經營，業者正進行場館空間規畫施工，可供觀光工廠或販售其商品，最快11月下旬營運。
對於國內知名連鎖糕餅大廠「維格餅家」將進駐，可望吸引觀光團遊客前往消費，也將能與鄰近埔里特色產業微型園區，以及中台禪寺、福興溫泉區、赤崁頂農場麗寶集團開發遊樂區等景點串連，帶動商機、就業機會及產業經濟，地方期待。
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