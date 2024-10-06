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台中女兒館不神秘 協助13-23歲女性亮出「女孩力」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市社會局與台灣陽光婦女協會合辦「台灣女孩日」亮點活動，培力女孩發揮潛能。圖／陽光婦女協會提供
台中市社會局與台灣陽光婦女協會合辦「台灣女孩日」亮點活動，培力女孩發揮潛能。圖／陽光婦女協會提供

台中市女兒館2015年成立至今，主要服務13到23歲女孩，諮詢問題最多竟是「女兒館是做什麼？」、「只有女生可以進去嗎」頗有神秘感。台灣陽光婦女協會指出，舉凡年輕女性的問題，都可詢問解答，不要被性別框架。

社團法人台灣陽光婦女協會 113年1月1日起接受台中市政府社會局委託，承辦臺中女兒館，主要服務13到23歲女孩，從女孩議題需求發展目標，規劃服務，使大眾了解性別刻板印象對女孩發展的不利影響，著重以女孩觀點出發，讓大眾聽見女孩想法。

「女兒館」透過女孩培力工作坊、性別思沙龍、圓夢計畫、青春議題講座及才藝社團等多元培力活動，提升女孩之自主與自信，促進其身心健康，進而發揮女孩影響力，進而創造女孩友善與支持環境。

17歲的女生分享說「我以為我只能選擇人文科系，參加STEM女力分享之後，我才知道原來女性可以從事的工作這麼廣」

16歲的學生表示「我從沒想過我可以設計出一個網路遊戲，還能讓這麼多人看到我的成品，謝謝工作人員的安排，讓我知道我是有潛能的」

不少家長代女兒問大學如何選科？基金會指出，發現許多女孩會受到傳統性別刻板印象的影響，限縮自己在學業、職涯的選擇，然而透過活動的參與，將有助於女孩提升性別平等意識，發揮潛能與建立自信，進而拓展個人生涯規劃。

聯合國將10月11日訂為「國際女孩日」，倡議各國支持女孩平等享有教育及人身安全等權利，響應聯合國，我國將同天訂為「台灣女孩日」

女兒館因此藉由舉辦女孩日亮點活動，亞洲大學時尚設計學系合作「打破性別刻板印象，破繭而出」的服裝設計展，朝陽科技大學視覺傳達設計系學生合作「台灣女孩大行動」策展，展現臺中女孩之社會參與力。

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