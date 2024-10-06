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萬和宮重陽送禮南屯2.4萬老者歡喜 總數較去年增1769人

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
90歲以上老者到萬和宮領取敬老金，直誇萬和宮敬老，有人情味。圖／萬和宮提供
90歲以上老者到萬和宮領取敬老金，直誇萬和宮敬老，有人情味。圖／萬和宮提供

台中市萬和宮今天有濃濃的懷舊味，重陽節快到了，萬和宮贈送南屯區2萬4263名65歲以上長者夀麵，另董監事拜訪23位百歲人瑞，致贈每人1萬元。90多歲黃章益、梁明銳、林澤清等耆老親自領取，稱讚萬和宮很有人情味。

90至99歲的692名耆老，每人有3200元敬老禮金，今明兩天在萬和宮一樓會議室發放。幾位行動自如的長者，上午8點多，帶著歡喜的心情領取。

「恭喜哦!」董事長蕭清杰，看到97高齡的黃章益及梁明銳、林澤清、林光省、劉元治、蕭煥村等耆老，親切打招呼、話家常，合影留念。

98歲的何簡𤆬治由兒子陪同，蕭清杰見到坐在輪椅的老太太，祝福她吉祥安康。幾位老先生相見，暢談生活點點滴滴，歡喜寫在臉上。

萬和宮敬老紅包上印有「松柏長青、延年益夀」，老人家誇萬和宮很有人情味，互相打氣「要把身體照顧好!」

幾位耆老被問到養生之道，都說每天心情很好，日子過很簡單，生活作息正常而已。

心向畫會翁娟玉的93歲母親陳翁快，前陣子跌倒，行動不便，特別交代翁娟玉代為領取；黎明路周記豆花的周文浪，替他母親周阿評領取敬老禮金時說，老人很歡喜。

南屯區公所統計至今年8月，南屯區65歲以上有。2萬4263，包括65至89歲23548人、90至99歲692人、100歲以上23人，比去年增加1769人。

23位百歲人瑞設籍在13里。三和里及黎明里各4人、大同里3人、楓樹里及田心里各2人；南屯里、中和里、春社里、溝墘里、文心里、同心里、大誠里及大興里等8里各一人。

母親 紅包

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