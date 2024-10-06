月薪25K搶破頭！南投慈聖宮徵廟公 周休包住只做3件事

南投慈聖宮日前以月薪2萬5000元徵求廟公，雖低於現行基本工資基準，但周休二日、包住，上班只要做3件事，且沒有同事、更沒煩人主管，空閒時間能自行安排，上班環境0壓力，徵才文一出，吸引數百人投履歷，短短3天就徵到人。

南投中寮慈聖宮主祀「王母娘娘」瑤池金母，因該廟廟公已逾8旬，考量健康因素決定退休，因此在地方臉書社團張貼徵才文，開出月薪2萬5000元徵求廟公，薪資看似不優渥，但上班只「只要做3件事」，周休二日還包住，吸引眾人目光。

慈聖宮說明，每日與神同在「只要做3件事」，一、每日清晨5時敲鐘請神明上班，下午5時送神明下班；二、打掃維持整潔，為神明服務；三、善用後山農地種植蔬果花草，並說明工作寧靜清幽、與世無爭，適合內向、愛大自然的人。

為吸引民眾應徵，廟方也舉出工作優點，不僅周休二日，提供個人房間、廁所與廚房，且工作時間自由，空閒時任你玩，泡茶、看電視、打太極、靈修、養寵物等都可以，更重要的是沒有同事、煩人主管，工作環境0壓力，神明還會保佑你。

廟方也補充，希望來應徵的人是真心喜愛為神明服務，不抽菸、交友單純、愛乾淨、享受純淨簡單的大自然生活，且能夠長期穩定工作，只要工作認真，善待環境與他人，可以養你一輩子做到退休。

而該徵才文一出，果然讓許多人心動，吸引數百名應徵者，由於應徵踴躍「搶破頭」，廟方只好請應徵者先來燒香給瑤池金母面試，廟方目前已貼文「已徵到，感謝大家幫忙，歡迎來走走」，3天內火速徵到人，找到了「與神同行」的新廟公。