其人其事／張勝正退而不休 醉心空拍留美景

業餘空拍師張勝正在南投信義鄉農會梅子夢工廠廠長任內，以說故事方式顛覆傳統行銷手法，讓農會梅子酒等產品在兩岸消費市場暴紅，甚至支持電影「海角七號」，打響「馬拉桑」小米酒的名號與銷路。張勝正6年前退休，徜徉悠遊在日月潭及玉山腳下，透過空拍鏡頭，紀錄不少生態美景。

張勝正出生於苗栗縣南庄鄉，小學時隨父親調往信義鄉公所服務，與原鄉結下深厚緣分。他的專長是化工，興趣卻是攝影，曾錄取美國國家地理雜誌駐台攝影記者，但幾經考慮決定留在信義鄉陪伴父母，在信義鄉農會服務滿32年退休後，他一度赴大陸發展，但最終仍選擇回南投陪伴老父。

張勝正回憶在農會任職期間，梅花季一到，親自帶著年輕員工到各梅區掌握花況，透過媒體行銷把賞梅變成經濟活動；最讓地方津津樂道的，就是導演魏德聖籌拍「海角七號」時，找信義鄉農會贊助，他說服總幹事支持，隨著電影紅透半邊天，成功以100萬元贊助，創造何止百倍的投資效益。

今年春節過後，日月潭逢旱季水位下降，張勝正以小型空拍機，記錄到潭畔露出一座座的土石沙丘，還發現日月潭溢流井附近的沙洲形成「鳥嘴」模樣，配合一旁漁民釣筏，如同「小鳥吃蟲」。

8月凱米颱風後，更觀察到日月潭周邊高山和邊坡的泥土，隨著降雨流入潭面漂浮，他從空中拍攝到巨大的濁流，從向山眺望平台一路延伸到拉魯島及玄光寺碼頭，彷彿潭面出現「巨大泥水怪」。

張勝正強調，關愛自己的家鄉「責無旁貸」，時時紀錄著讓人懷念的駐足片刻，留下一張張經典的風土人情畫面，藉以提醒台電的抽蓄發電同時，要監督確保兼顧生態環保，不要破壞美好的景觀。

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