參加國慶升旗 縣市政府送好禮

迎接雙十國慶，中部多個縣市政府都將在國慶日當天舉辦升旗典禮，不僅活動各有亮點，邀來知名歌手或冠軍團體領唱國歌之外，現場也發送限量國慶紀念品，有摺疊牛仔帽、國旗毛巾、國旗風車或帆布袋等，歡迎民眾參與，一起歡慶中華民國生日。

台中市市府前廣場10日早上8點升旗典禮，3大亮點分別為邀請72名災後城市復原英雄，展護全國最大寬24公尺、長36公尺的巨幅國旗進場；邀請34屆傳藝金曲獎最佳演唱獎的台中室內合唱團領唱國歌；當天上午6點半先限量發送摺疊牛仔帽，還有小國旗。

桃園市府今年移師到中原文創園區辦國慶升旗，早上8點舉行，邀U15世界青少棒冠軍的新明國中棒球隊，及U18亞洲青棒冠軍的平鎮高中棒球隊領唱國歌，參加國慶升旗典禮者線上報名，當天領取手持小國旗、親愛精誠瓶裝水及國旗營養口糧。

新竹市政府首度從府前廣場移至將軍村舉辦「國慶升旗暨音樂嘉年華」，邀請南方二重唱、于台煙、葉璦菱等歌手演唱。活動當天至拍照區打卡上傳社群可換100元早餐券；紙本發票3張兌換限量帆布袋等。

新竹縣府將於國慶日早上7點半於府前廣場舉行升旗典禮，邀來多個地方社團演出，並準備1200份國旗風車、白米、環保袋等紀念品。

南投縣政府配合南投茶博會，國慶日早上7點半在中興新村大操場舉辦升旗典禮，南投縣政府也準備1千份南投縣農特產小禮品，參加民眾如有國旗造型裝扮，加送南投茶博紀念杯，送完為止。

彰化縣政府國慶日早上7點縣立體育場舉行升旗典禮，9日前開放網路報名、當天早上6點起開放現場報名，參加活動者，只要闖關集點及健行完登，可拿到限量紀念提袋、國旗毛巾。