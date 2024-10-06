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台中公車脫序違規 警巡邏傻眼

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱游振昇／台中報導
台中市警方在文心路、昌平路口時，目擊1輛中鹿客運公車直接違規左轉昌平路。記者曾健祐／翻攝
台中市警方在文心路、昌平路口時，目擊1輛中鹿客運公車直接違規左轉昌平路。記者曾健祐／翻攝

台中日前發生巨業客運撞死東海女大生悲劇，市長盧秀燕下令公車大執法無限期延續，警方統計至9月底取締48件違規，甚至不乏當巡邏員警面前直接闖紅燈、違規左轉，讓警方傻眼，立即攔停告發。民代呼籲市府提出更有約束力做法，確保用路安全。

台中市交通局說，針對闖紅燈或違規左轉的司機，除警方告發外，若是累犯更將祭以吊扣或吊銷駕照處分，無法再開車上路，市府也會要求業者將違規司機調回公司加強教育訓練，若再不改善會予以記點，將影響業者續路權申請，或營運損失補助。

市警局交通大隊統計，9月25日到30日的交通大執法專案，全市已取締48件公車違規，均為不同司機，以闖紅燈20件最多，其次直行車占用最內側轉彎專用道、轉彎或變換車道未使方向燈，分別有7件、6件。

此外，民眾若發現公車違規，也可打110報案或1999市民專線檢舉。

第五分局共取締12件公車違規，水湳派出所9月29日一連取締2件，巡邏警員先是目擊一輛公車經中清路、雷中街闖紅燈，立刻攔停告發，接著在經貿路、經貿五路口，又發現一輛統聯客運公車不依號誌違規左轉，都依法開罰。

10月2日早上6點多，一輛中鹿客運公車行駛文心路內側車道，無視號誌及車流量大，在員警面前違規左轉昌平路，讓警員看傻了眼，直呼「欸！違規捏」、「左轉燈還沒亮啊」，立刻攔停取締。

豐原分局針對轄區8處易肇事路口強力執法，並拜訪豐原客運，業者表示為落實大客車司機安全駕駛觀念，已招訓166位司機「指差訓練」，以採模擬路況、觀看影片，由指導員下達安全駕駛操作指令，提升司機隨時注意路況及行人安全。

市議員陳俞融認為，市府應提出更有約束力的方法，如結合公車車內監視設備及秘密隨車稽查，確認司機是否嚴格執行「慢看停」、「駕駛指差辨認」。

市議員張芬郁說，公車大執法後，違規仍頻傳，顯見執法效果有限，她也擔心行車高壓環境，反而會迫使守法司機離職，導致駕駛人力短缺，市府除監督業者也應提升駕駛工作福利。

公車 盧秀燕 統聯 豐原 路權 駕照

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