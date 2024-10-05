楊勇緯帶頭！2024台中閱讀節正式開跑 以「閱讀運動」為主題

「2024台中閱讀節」今啟動，由柔道國手楊勇緯擔任閱讀大使，與台中市文化局長陳佳君攜手宣布開跑。文化局說，今年以「閱讀運動」為主題，即日起至12月為民眾帶來一系列結合閱讀與運動的雙重饗宴。

今天活動由后里國小體育班柔道表演開場，陳佳君說，台中不僅是一座「閱讀力」的文化城，也是充滿酷運動的元氣城市，市長盧秀燕上任後重視文化建設，連3年每年編列1億元購書經費，並逐年編列經費及爭取中央補助優化老舊圖書館。今年台中閱讀節特別將運動精神融入閱讀推廣，期盼市民如同鍛鍊身體般，養成持之以恆的閱讀習慣。

陳佳君指出，楊勇緯在賽後提及「比賽場上不管輸贏，都要享受專注這個過程」，閱讀就跟運動一樣都是在享受過程，收獲最多就是自己。

楊勇緯今也分享比賽帶來的壓力與挫折，以及如何透過書籍尋找解決方法。他推薦「跑過、煩惱過，才能發現的事」，與「生於奮鬥」及「從1%的選擇開始，去做你真正渴望的事」等書，歡迎大家隨時隨地閱讀。

文化局表示，中市圖規畫系列活動包含「生活好書福市集」、「一館一展」、「閱讀運動書展」、「閱讀運動講座」、「好書交換」，以及「小小愛書人」等，其中廣受歡迎的「生活好書福市集」11月23日登場，不僅有藝文團體、圖書館及在地社區團體的參與，更融入運動元素，邀請相關單位現場表演與設攤，為市集增添活力與書香。活動訊息請至中市圖官網查詢。