台中北屯今表揚金婚、鑽石婚及白金婚222對佳偶 婚齡最久73年

台中市北屯區公所今表揚金婚、鑽石婚暨白金婚等222對佳偶，其中結婚逾70年的白金婚2對、逾60年鑽石婚49對，及逾50年金婚171對，其中婚齡最久的是結婚73年，北屯里高齡9旬的賴清森、賴林月伉儷，民政局長吳世瑋今代表市長盧秀燕出席，頒發紀念獎牌，讚許銀髮佳偶相互扶持的感情，是現今年輕夫婦的最佳典範。

今天的表揚活動，北屯區公所特別搭設中市復古懷舊拍照區及華麗喜事拱門，營造幸福浪漫氛圍，讓每對佳偶與家人一同拍照合影留念，並致贈精緻喜餅禮盒作為紀念禮品。

北屯里賴清森、賴林月伉儷，兩人育有1子3女，子孫滿堂。賴林月嫁到賴家後，勤儉持家，拉拔4個孩子長大成家立業，賴清森曾任稅捐稽徵處大智分局主任，退休後曾擔任台中市商業公會活動顧問，熱心服務地方事務，個性沉穩、嚴肅，但對待妻子相當體貼愛護，並囑咐子女做人做事都要守規矩，一家和樂融融、幸福美滿。

吳世瑋說，今日接受表揚的佳偶都結縭逾半世紀，相當不容易。盧秀燕上任後，推動恢復老人健保補助減輕子女負擔等敬老福利，台中市社區照顧關懷據點今年突破500處；台中市立仁愛綜合長照機構也在今年9月底揭牌服務；市府持續推動多元化的幼老福利政策，藉此減輕市民家庭照顧與經濟負擔，讓台中成為最友善、最宜居的幸福城市。

北屯代理區長徐宏銘表示，北屯人口破30萬人，為台中市第一大行政區，台中巨蛋、北屯國民暨兒童運動中心興建中，舊社公園地下停車場今年7月啟用，敦化公園地下停車場興建中，將紓解當地停車需求；北屯重要建設溪東圖書館預計明年完工，還有市立老人復健綜合醫院及第28公墓新建納骨塔等。