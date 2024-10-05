中市中區公園里長補選 邱婉玲代夫出征勝出

台中市中區公園里前里長陳裕明因個人因素，今年8月1日辭去里長職務，今在光復國小補選投票，由利麗芳及陳裕明的妻子邱婉玲2人參選競逐。民政局長吳世瑋說，今投開票過程順利，無違規情形發生，投票率近四成，開票結果由邱婉玲以486票高票勝出，台中市選委會將在10月8日開會審定後，公告當選人名單。

吳世瑋說明，陳裕明辭去里長職務後，由於其所遺任期超過2年，按地方制度法規定，依法在3個月內補選。

根據統計，此次選舉人數1317人，今天523人投票，其中有效票522票、無效票1票，投票率近四成，開票結果，1號利麗芳36票、2號邱婉玲486票，由邱婉玲勝出，並將在當選公告後十日內宣誓就職。

民政局說，今天中區公園里長補選，邱婉玲獲得里民高度支持順利當選，中區區長林忠訓也代表市長盧秀燕及吳世瑋前往致贈紅榜及蘭花恭賀，期勉當選人與市府共同為地方發展努力，並透過創新思維，深入瞭解里民生活所需，凝聚社區共識，進而帶動社區的改變與發展，為里民謀求最大福祉。

邱婉玲開心表示，感謝所有鄉親的支持與鼓勵，給她一個為大眾服務的機會，未來她一定會認真負責，全心全力服務里民，攜手大家一同為公園里打拚、奮鬥，不會辜負里民的託付。