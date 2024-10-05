台中好湯溫泉季活動今晚登場 月底前抽泡湯住宿券

「2024台中好湯溫泉季 心心相浴 」系列活動今晚在谷關舉辦開幕式，即日起至10月31日到台中泡好湯享美食再抽住宿券。

台中市觀光旅遊局今晚在台中谷關溫泉廣場舉辦「2024台中好湯溫泉季 心心相浴」好湯音樂會暨部落市集活動，台中市觀光旅遊局長陳美秀、交通部參山處長曹忠猷、中市議員古秀英、朱元宏、谷關社區發展協會理事長尹敬倫、松鶴社區發展協會理事長黃志祥、台中市警察局和平分局長劉明興、台中市溫泉觀光協會秘書長蘇冠霖等人到場。

觀旅局長陳美秀表示，今年「台中好湯溫泉季」推出四大系列活動，包括「好湯音樂會暨部落市集」、「溫泉旅館優惠甜甜價」、「漫遊谷關、泰雅試煉」免費導覽遊程以及「溫泉旅館住宿登錄抽獎」等活動。

「好湯音樂會暨部落市集」分別於10月5日及10月12日下午5點在台中和平區谷關溫泉廣場舉辦，邀請在地表演團體、親子帶動跳及知名原住民歌手演出，現場規劃具原民特色的部落市集攤位展售在地農特產、文創商品、特色美食等，當天上午10點到下午4點在谷關吊橋、明治溫泉老街及谷關溫泉廣場等3處更有特色原民及浴衣服飾免費體驗，拍照打卡即有機會抽中泡湯券。

中市觀旅局表示，溫泉季活動期間，市府與中市溫泉業者合作推出「溫泉旅館優惠甜甜價」，讓每位旅客用最優惠的價格入住台中最優質的溫泉旅宿。

觀旅局表示即日起至10月31日止，入住參與本次活動台中溫泉旅館還可參加「溫泉旅館住宿登錄抽獎」，有機會抽中最大獎日本知名旅館品牌—星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」住宿體驗券，還有統一谷關渡假村、日光溫泉會館、惠來谷關溫泉會館、清新溫泉飯店、神木谷假期大飯店、麒麟峰溫泉旅館、谷關溫泉飯店及東勢林場住宿券等獎項。