南投茶博開幕首日人潮破5萬 茶農喊再辦一次

「南投世界茶業博覽會」今天上午在中興新村開幕，好天氣吸引民眾品茶，首日參觀人數超過5萬人，下午的客家擂茶更吸引上千名親子，體驗擂茶樂趣和客家風情，龐大人潮也帶來商機。南投縣長許淑華說，會繼續持續創意發想，讓南投茶博成為茶文化發展基地，讓茶成為各世代都喜愛的飲品。

南投茶博開幕儀式在中興會堂舉辦，許淑華帶領貴賓舉辦開茶儀式，由茶師現場泡茶，在滿室茶香中為茶博會揭開序幕。

許淑華說，茶業會從2010年開辦至今知名度越來越高，去年吸引90萬人次參觀，創造1.7億元經濟效益。昨天參觀人潮更創下首日5萬人次新紀錄，讓茶農都開心不已，希望每年能多辦一次茶博會。

今年茶博為期9天，除了5場千人製茶體驗活動外，還有2場大型演唱會，並新增許多年輕人喜愛的活動，包括千人手搖飲、咖啡可可區、藝人表演區、青農館，「尬電之夜」大型演唱會，還邀請到新一代天團「告五人」，讓年輕朋友也能體驗南投豐富精彩的茶業文化。

開幕重頭戲是千人擂茶，中興新村大操場上大人小孩輪流將茶葉、花生、芝麻、玄米等倒進擂缽，並以擂棍研磨成粉，倒入熱水攪拌均勻後，茶香四溢，小朋友直說「手好酸，但很好玩」。

50多名名間鄉民上午到茶博抗議，反對垃圾焚化爐選址在名間鄉，質疑「汙染後還會有茶博嗎？」縣府表示，焚化爐從南投、草屯、竹山等6個地點中評估，名間鄉新民村外埔段最符合條件，縣府會跟居民充分溝通說明，強調不論設址在何處，興建前都會通過環境影響評估，並訂出回饋措施，更不會汙染環境，爭取民眾支持。