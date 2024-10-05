影／田尾青農放棄整年採收 讓韭菜開花成絕美求婚場景

「我想要一個有儀式感的求婚，你可以給我嗎?」巫芳婷表示，與在彰化田尾務農的先生林明信結婚多年，兩個孩子陸續出生了，心裡有遺憾，期待能有一場正式的求婚。直到有一天，先生見到韭菜田裡開了兩朵花覺得很漂亮，摘回來送給愛妻，她也因此心中泛起了漣漪，所以開口向先生提出請求。

林明信思考許久，與媽媽討論後，決定讓那年田裡的韭菜都開花。巫芳婷開心之餘發現，要讓韭菜田開花付出的成本很高，因為韭菜開花就要放棄採收無法獲利，以3分半的面積來說，從種子到開花需要一年的時間，在這一年的時間就要放棄三次的收成，差距高達60萬。兩人也決定，讓韭菜花的美景不再獨自擁有，開放讓民眾們都能前往田裡面賞花。於是在2020年舉辦「幸福韭韭」韭菜花季活動。

但過程卻無比辛苦，兩人在太陽底下11個小時，嚴重曬傷不說， 收益入不敷出，於是講好，不論外界評價多好，都決定不要再有第二次。不料第二年又有一堆民眾跑來詢問，但真正讓他們決定續辦花季的轉折點，卻是在有一名百歲人瑞與三代同堂的家族專程來他們的田里欣賞韭菜花。百歲老爺爺說「種韭菜的農夫絕對不會讓它開花，一旦開花了整株就無法獲利，但我很感動能在有生之年親眼見到韭菜花海。」林明信與巫芳婷聽了很感動，他們沒想到有人活了一百歲才第一次看到韭菜開花這麼美，所以也開始理解韭菜是需要被推廣的。

林明信指出，舉辦花季其實除了讓愛的韭菜花田延續之外，也讓青農返鄉的他想要極力推廣韭菜的經濟價值。他認為務農人口不停的老化，台灣農作物耕作面積不斷的在萎縮，如果他不站出來推廣，讓大家知道韭菜的好，也會影響整個產業。韭菜其實是田尾主要的經濟作物之一，全台販售的韭菜中，每兩把就有一把出自於彰化縣田尾鄉，他認為青農返鄉能注入新的活力與想法，建立自己的品牌與形象，讓韭菜這項高營養價值的蔬菜被重視，今年也特別開發了韭菜麵線，希望大家都能看到韭菜的好。

巫芳婷表示，她之前是百貨專櫃小姐，從小就喜歡美的事物，與先生一起下田工作後發現，農業也能走出一條不一樣的路，韭菜告訴她「平凡，也可以很不平凡」，長得這麼平凡，開得花居然可以這麼美，所以兩人決定不計成本，將愛與信念傳達出去。