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彰化租稅宣導拿禮物太容易？縣長指正獲立刻承諾改進

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣地方稅務局「雲端新生活・野餐Chill嗨嗨」約1200人參加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣地方稅務局「雲端新生活・野餐Chill嗨嗨」約1200人參加。記者簡慧珍／攝影

彰化縣地方稅務局今舉辦別開生面的家庭野餐，推廣租稅常識與淨零減碳政策，約400組線上報名的家庭捐5張今年9月、10月統一發票兌換野餐塑膠鋪墊，現場捐6張發票兌換伴手小禮或棉花糖；地方稅務局今年截至目前舉辦活動換得近10萬張發票，都捐給公益慈善團體。

地方稅務局向田尾鄉公所借怡心園草地，舉辦今年「雲端新生活・野餐Chill嗨嗨」活動，會場布置新生活拍照區、e童趣味闖關攤位並搭起數頂白色帳篷，野餐味十足，已報名的家庭換拿鋪墊，各自找陰涼地方休息。

王惠美指出，誠實報稅是大家的義務，過去繳稅要跑好幾個地方，現在只要透過網路申報，或到鄉鎮市公所一站式服務就能視訊申請，多走網路、少走馬路，報稅更便捷，大家納誠實納稅，稅金用來做軟硬體建設，讓大家有更好的生活。

地方稅務局長陳燕慧表示，今活動以支持無紙化淨零減碳政策為主軸，辦理行動e化宣導-申辦電子稅單、輔導下載統一發票兌獎 APP 和房屋稅新制AR互動明信片體驗，希望民眾在野餐的輕鬆氣氛中了解最新租稅政策，地方稅務局發揮愛心辦稅的理念，今年初迄今募集近10萬張發票，全數轉贈縣內公益慈善團體，讓活動更具意義。

王惠美不忘宣導在彰化縣消費拿發票，上網登錄抽大獎，後來到各攤位察看闖關遊戲辦理情形，曾當過國中教師的她聽到完成兩個闖關就能兌換小禮，立刻指導「兩關太少，以後至少讓民眾闖5、6個關，多認識一點政策再拿禮物。」地方稅務局人員立刻答應改進。

彰化縣地方稅務局在田尾怡心園舉辦家庭野餐來推廣租稅常識與淨零減碳政策。記者簡慧珍／攝影
彰化縣地方稅務局在田尾怡心園舉辦家庭野餐來推廣租稅常識與淨零減碳政策。記者簡慧珍／攝影

彰化 減碳 王惠美 統一發票

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