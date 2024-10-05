彰化租稅宣導拿禮物太容易？縣長指正獲立刻承諾改進

彰化縣地方稅務局今舉辦別開生面的家庭野餐，推廣租稅常識與淨零減碳政策，約400組線上報名的家庭捐5張今年9月、10月統一發票兌換野餐塑膠鋪墊，現場捐6張發票兌換伴手小禮或棉花糖；地方稅務局今年截至目前舉辦活動換得近10萬張發票，都捐給公益慈善團體。

地方稅務局向田尾鄉公所借怡心園草地，舉辦今年「雲端新生活・野餐Chill嗨嗨」活動，會場布置新生活拍照區、e童趣味闖關攤位並搭起數頂白色帳篷，野餐味十足，已報名的家庭換拿鋪墊，各自找陰涼地方休息。

王惠美指出，誠實報稅是大家的義務，過去繳稅要跑好幾個地方，現在只要透過網路申報，或到鄉鎮市公所一站式服務就能視訊申請，多走網路、少走馬路，報稅更便捷，大家納誠實納稅，稅金用來做軟硬體建設，讓大家有更好的生活。

地方稅務局長陳燕慧表示，今活動以支持無紙化淨零減碳政策為主軸，辦理行動e化宣導-申辦電子稅單、輔導下載統一發票兌獎 APP 和房屋稅新制AR互動明信片體驗，希望民眾在野餐的輕鬆氣氛中了解最新租稅政策，地方稅務局發揮愛心辦稅的理念，今年初迄今募集近10萬張發票，全數轉贈縣內公益慈善團體，讓活動更具意義。

王惠美不忘宣導在彰化縣消費拿發票，上網登錄抽大獎，後來到各攤位察看闖關遊戲辦理情形，曾當過國中教師的她聽到完成兩個闖關就能兌換小禮，立刻指導「兩關太少，以後至少讓民眾闖5、6個關，多認識一點政策再拿禮物。」地方稅務局人員立刻答應改進。