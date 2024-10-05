台中單親媽投入認養40載 她76歲與認養15年女孩相見歡

家住台中市今年76歲的王麗珠，23歲先生就過世，獨力扶養兩年幼子女成人後，感受到單親媽媽撫養孩子不易，37歲投入家扶認養人行列，迄今40載，共認養過4名低收入兒童，其中認養15年的小菱已讀大學四年級，兩人今天一起參加彰化家扶認養相見歡活動，場面感人。

彰化家扶中心今天上午在花壇順達磚窯廠及全國麗園辦理舉辦認養人與認養童相見歡活動，共來自全國認養人與認養童暨家屬約210人參加，一起合作培養默契完成闖關遊戲及花台手作DIY，由彼此互動關懷中，讓認養人更了解自己認養的孩子的家庭、學習與生活狀況。

彰化家扶中心表示，今天共有51位認養人參加認養相見歡活動，其中有10位是加入家扶認養行列已超過20年的資深認養人，其中來自台中市76歲的王麗珠，40年來，不間斷認養4名家扶兒。

彰化家扶表示，王麗珠23歲時，先生過世，她獨力扶養兩名年幼子女，當時經濟狀況相當差，含辛茹苦10年，生活才逐漸改善，直到37歲時，獲知家扶招募認養人的訊息，感受到單親母親照顧幼童成長的不易，在1984年投入家扶認養人行列，40年來，共認養過4名低收兒童。

王麗珠今天由孫女陪同參加相見歡活動，很高興地與她認養15年、目前讀大學四年級的小菱見面。由於王麗珠一路認養陪伴，看見小菱從國小到大學艱辛奮鬥的成長過程，兩人相見時，小菱拭著淚，獻花給王麗珠，因為有她扶持，才能翻轉未來，將來也會回饋社會。

在認養相見歡活動中，也有一位被蔣阿姨認養的認養童小語，因罹患惡性腫瘤，她分享抗癌辛苦的過程中，一直都能感受來自蔣阿姨的長期陪伴關懷與鼓勵，讓她更有力量面對病魔，現在小語已恢復健康，且可重返校園，把握每一天學習進取的時間。

彰化家扶永久認養人聯誼會會長黃秀森感謝協會贊助此次活動8萬元外，也感謝前會長陳秀美贊助20萬元、暐鑫螺絲有限公司董事長鄭吉男贊助10萬元、友誌金屬公司贊助20萬元，與彰化家扶其它四會後援團體各贊助一萬元，合計62萬元。

彰化家扶中心主任王震光表示，家扶認養人有80%是一般市井小民，甚至學生及資源回收者，有的認養人現在已當阿公阿嬤，透過相見歡，被認養人可表達感恩外，認養人也可以知道孩子的蛻變與成長。彰化家扶呼籲社會大眾支持投入幫助彰化家扶3000名貧童暨其家庭，捐款電話為（04）7569336；郵局劃撥帳號：00271389，戶名為「家扶基金會彰化分事務所」。