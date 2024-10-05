「卦山大縱走」幸運兒摸彩券藏玄機抽中電視 王惠美：有願就有力

今年「卦山大縱走 彰化兜兜圈」第四場活動，今從彰化縣定古蹟社頭清水岩寺的廣場出發，逾2千人參加；針對網友負評彰化「最難玩、好無聊」，縣長王惠美今表示，彰化沒有大型遊樂場，但有豐富人文歷史適合深入旅遊，這時有許多觀光優惠，最適合來彰化玩。

「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行共規畫8條步道，今是社頭鄉中央嶺及十八彎古道健走，縣政府邀請有氧運動老師潘若迪在社頭清水岩寺廣場帶動跳暖身，立委謝衣鳯、社頭鄉長蕭浚二、鄉代會主席陳慶福等人都跟著手舞足蹈，參加民眾攜老扶幼兼帶毛小孩擠爆廣場，擠不下的先走向古道，山林熱鬧滾滾。

「要活就要動，沒有健康就什麼都沒有。」王惠美說，社頭清水岩中央嶺及十八彎古道名列台灣必訪百大步道之一，具挑戰性，風景也優美，到這裡健行不但有益健康，還可得到清水岩寺觀世音菩薩的賜福與加持，完登後逛市集，一舉多得。

王惠美又說，彰化縣適合深度旅遊，雖沒大型遊樂園（場）的旅遊點，但透過在彰化可以慢活，透過在彰化可以探討更多在地的豐富人文風景，都是非常有歷史，這幾年在特色產業業者與在地團體的努力之下串連點、線、面，彰化不但好好玩、好好吃，還有很多優惠，這時候最適合來彰化玩。

今報到者都領到限量的紀念物資包，加碼最大獎的電視摸彩券，王惠美摸出幸運兒，中獎者興奮地一面跑出人群，一面說「是我嗎？」王惠美說這張摸彩券寫著「我要抽電視，證明有願就有力。」下周六第五場卦山大縱走在八卦山天空步道，結合「彰化爌肉飯節－爌世英雄」大胃王比賽，完登兌換一碗爌肉飯。