看得到吃不到？彰化就博會月薪9萬工作找嘸人 縣府揭原因

彰化縣政府今舉辦今年最後一場就業博覽會，36家廠商釋出上千個職缺，最高薪工作仍是風機工程師，缺額開出大半年無人能勝任；縣政府勞工處統計，今初步媒合率五成，比先前的略低一至兩成，明年將再舉辦6場大型就博會提供民眾求職機會。

縣政府在北斗國中活動中心，舉辦2024「鼓動彰力x職場進擊」第六場就業博覽會，副縣長林田富代表縣長王惠美到場場關心民眾求職與廠商徵才的情形，希望廠商與求職民眾經由就博會互動交流，廠商開發更多職缺吸引人才進駐，注入彰化發展新活力。

第六場就博會請到台玻、正新、卜蜂、宇榮、矽品、川岳、金台益、六暉、金尚品、升源、宏恩等知名大廠徵才，最高薪職缺為綠能工程師，月薪上看9萬元，因工作內容涉及海底施工需要經驗和技術，今仍沒人被錄取，讓一些期待高薪但沒這方面技能的求職者大歎「看得到，吃不到。」

一般就博會的初步媒合率六成至七成，今僅五成；縣政府勞工處分析，暑假的求職潮已過去，現今接近年底勞工都希望做到農曆春節領年終獎金，很少在最後一季離職，想跳槽的會在明年第一季，所以年底就博會的媒合率不高。

今就博會仍安排真人圖書館、企業形象展示區、按摩體驗區、求職好印象區等特色專區，從銀髮族二度就業經驗談到強化外型為求職加分，一次滿足求職者需求。縣政府明年仍規畫6場次大型就業博覽會和200多場小型徵才活動，每月定時定點在人潮聚集場所辦理「行動就業服務台」和不定期辦理「就業者小聚」提供諮商服務。