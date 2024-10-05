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有消毒沒差？針頭誤刺媽媽又給小孩施打 中市衛生局：應更換

中央社／ 台中5日電
台中市有民眾帶孩子打流感疫苗，護理師不慎將針頭刺進母親膝蓋，針頭消毒後又繼續接種。示意圖／聯合報系資料照片
台中市有民眾帶孩子打流感疫苗，護理師不慎將針頭刺進母親膝蓋，針頭消毒後又繼續接種。示意圖／聯合報系資料照片

台中市有民眾帶孩子打流感疫苗，護理師不慎將針頭刺進母親膝蓋，針頭消毒後又繼續接種。台中市衛生局表示，流感疫苗針頭無法更換，接種過程若遭污染，建議換一支新疫苗接種。

今年度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流感疫苗10月1日起施打。台中市有民眾在網路發文指出，日前帶著孩子接種流感疫苗，母親以雙手雙腳固定小孩的頭，醫師則幫忙固定小孩的手，護理師蹲下施打時疑似重心不穩，針頭扎進母親膝蓋。

母親要求更換針頭再給小孩施打，護理師則表示，針頭無法換，消毒一下還是可以打，醫師也在旁附和。母親返家後越想越不對，到急診就醫並報警。

台中市衛生局今天透過文字稿回覆，依據疾病管制署建議，因流感疫苗是一體成型，針頭尚無法更換，若接種過程中因被接種者扭動染污或其他因素導致疫苗恐有污染疑慮，建議更換一支新的疫苗給民眾接種。

衛生局後續將了解此事，並輔導相關醫療院所加強員工教育訓練，提供民眾妥適接種服務。

台中市 母親 流感疫苗 衛生局

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