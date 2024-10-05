台灣欒樹秋季限定美景登場！台中觀賞熱點曝光

台中迎來一年一度台灣欒樹「變裝秀」季節限定美景！台中市建設局長陳大田說，台灣欒樹的變化在秋天最為耀眼，紅、黃、綠交織的美麗色彩。推薦觀賞熱點，包括麻園頭溪畔、潮洋溪畔、市政路、永春南路等道路，以及北屯區的四張犁公園、廍子公園、南屯區的豐樂雕塑公園、文心森林公園、西屯區的潮洋公園等。

陳大田指出，「讓城市幸福蛻變」是台中市長盧秀燕施政的核心理念，市內多處公園綠地和行道旁的台灣欒樹悄然盛開，紅、黃、綠交織的美麗色彩。秋季來臨，台中美景再現，邀民眾共賞秋天的浪漫。

陳大田說，台灣欒樹為台灣特有種，耐旱性強，常被用作行道樹和園景樹，以其「四色樹」的變化在秋天最為耀眼。從滿樹綠葉逐漸轉為金黃色，再到果實成熟時的紅褐色，形成獨特的色彩層次，宛如一場視覺盛宴。台灣欒樹「變裝秀」為季節限定的美景，象徵著市府多年來在城市綠化上的努力，並展現出台中作為一座宜居城市的自然風貌。