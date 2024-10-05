聽新聞
0:00 / 0:00
台灣欒樹秋季限定美景登場！台中觀賞熱點曝光
台中迎來一年一度台灣欒樹「變裝秀」季節限定美景！台中市建設局長陳大田說，台灣欒樹的變化在秋天最為耀眼，紅、黃、綠交織的美麗色彩。推薦觀賞熱點，包括麻園頭溪畔、潮洋溪畔、市政路、永春南路等道路，以及北屯區的四張犁公園、廍子公園、南屯區的豐樂雕塑公園、文心森林公園、西屯區的潮洋公園等。
陳大田指出，「讓城市幸福蛻變」是台中市長盧秀燕施政的核心理念，市內多處公園綠地和行道旁的台灣欒樹悄然盛開，紅、黃、綠交織的美麗色彩。秋季來臨，台中美景再現，邀民眾共賞秋天的浪漫。
陳大田說，台灣欒樹為台灣特有種，耐旱性強，常被用作行道樹和園景樹，以其「四色樹」的變化在秋天最為耀眼。從滿樹綠葉逐漸轉為金黃色，再到果實成熟時的紅褐色，形成獨特的色彩層次，宛如一場視覺盛宴。台灣欒樹「變裝秀」為季節限定的美景，象徵著市府多年來在城市綠化上的努力，並展現出台中作為一座宜居城市的自然風貌。
建設局提醒，台灣欒樹的花期短暫，這段秋季美景將很快消逝，呼籲市民把握季節限定機會，多多親近自然，享受台中城市四季美景的獨特魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言