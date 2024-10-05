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彰化東方公園完工 2千坪大草原可野餐及遠眺台中夕照

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
位於台74甲線彰化市東外環的香山步道東方公園， 在強化工程完成後，建立舒適、安全的步道動線，將成為親子遊憩好去處。圖／參山國家風景區管理處提供
位於台74甲線彰化市東外環的香山步道東方公園， 在強化工程完成後，建立舒適、安全的步道動線，將成為親子遊憩好去處。圖／參山國家風景區管理處提供

位於台74甲線彰化市東外環的香山步道東方公園，在參山國家風景區管理處投入近1200萬元經費打造擴建下，訂本月12日完工啟用，偌大2200坪大草原、步道花園廊帶及增加入口意象、園區導覽等設施，還可以觀賞大台中落日美景，將成為親子遊憩好去處。

參山處長曹忠猷表示，香山步道東方公園除交通便捷外，更擁有自然眺望景點及寬敞大草原等優勢，;參山處自2020年起，即陸續投入1296萬元經費改善步道工程建設，平時即有不少親子前往遊憩、野餐，但園區設施仍有不足之處，在立委黃秀芳及彰化市公所多次會勘下，參山處今年再次投入1157萬元辦理服務設施強化。

曹忠猷說，強化工程包括新設入口意象、花廊道、竹編意象、觀景平台、公共廁所及全區步道、排水系統優化等，可提升整體遊憩環境品質，並建立舒適、安全的步道動線，未來可導入各式親子野餐及藝文活動，將成為八卦山小旅行多元化的遊憩景點。

曹忠猷說，沿著環狀步道，能欣賞種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、錫葉藤等植栽，未來將化身為一個綠林休憩生態園區；公園還擁有眺望大台中美景的「觀景平台」，超大近2200坪的草原，提供親子出遊最佳去處。

參山處表示，本12日上午10點至下午5點，將由參山處協辦彰化市公所舉辦「2024彰化市CAMPING野餐咖啡趴」活動，現場不僅有草地音樂會，還有東森YOYO草莓姐姐、親子闖關遊戲、互動魔術表演及大草皮泡泡等活動，邀請親子前往野餐同樂。

位於台74甲線彰化市東外環的香山步道東方公園， 在強化工程完成後，建立舒適、安全的步道動線，將成為親子遊憩好去處。圖／參山國家風景區管理處提供
位於台74甲線彰化市東外環的香山步道東方公園， 在強化工程完成後，建立舒適、安全的步道動線，將成為親子遊憩好去處。圖／參山國家風景區管理處提供
位於台74甲線彰化市東外環的香山步道東方公園， 在強化工程完成後，增加入口意象、園區導覽等設施。圖／參山國家風景區管理處提供
位於台74甲線彰化市東外環的香山步道東方公園， 在強化工程完成後，增加入口意象、園區導覽等設施。圖／參山國家風景區管理處提供
位於台74甲線彰化市東外環的香山步道東方公園， 在強化工程完成後，建立舒適、安全的步道動線，將成為親子遊憩好去處。圖／參山國家風景區管理處提供
位於台74甲線彰化市東外環的香山步道東方公園， 在強化工程完成後，建立舒適、安全的步道動線，將成為親子遊憩好去處。圖／參山國家風景區管理處提供
位於台74甲線彰化市東外環的香山步道東方公園， 在強化工程完成後，增加入口意象、園區導覽等設施。圖／參山國家風景區管理處提供
位於台74甲線彰化市東外環的香山步道東方公園， 在強化工程完成後，增加入口意象、園區導覽等設施。圖／參山國家風景區管理處提供

彰化 親子 野餐

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