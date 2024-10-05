台中迎國慶全國最大國旗亮相！3大亮點一次曝光
台中市政府迎接雙十國慶，10月10日上午8時將在市府府前廣場舉行升旗典禮。民政局長吳世瑋說，今年3大亮點，第一、延續向城市英雄致敬主題，當天由72名災後城市復原英雄，展護全國最大寬24公尺、長36公尺的巨幅國旗進場；第二、邀請34屆傳藝金曲獎最佳演唱獎的台中室內合唱團擔任國歌領唱嘉賓；第三、推出國慶紀念品「摺疊牛仔帽」，當天上午6時30分限量發送。
吳世瑋指出，今年國慶升旗典禮以「台中榮光、閃耀國慶」為主題，活動主視覺採紅藍白「國旗三原色」，並以兩個象徵台中的「中」字，通過光束的交匯形成雙十形象，突顯台中城市特色，更象徵雙十國慶精神。
此外，今年的國慶紀念品「摺疊牛仔帽」，印有台中市政府LOGO，可遮陽又方便摺疊收納，兼具紀念及實用性，升旗典禮當日上午6時30分開始限量發放，盼市民齊聚慶，並遵守規則及排隊秩序領取紀念好禮。
吳世瑋指出，國慶升旗典禮為國家重要慶典，更是市民向城市英雄致敬的最佳場合，市府特別邀請消防員、公所工班及環保志工等72名災後城市復原英雄，展護全國最大國旗進場，此面巨幅國旗尺寸更刷新去年「20乘30」、由60名消防員展護的紀錄。歡迎市民朋友到場感受氣勢磅礡的視覺震撼。
民政局說，今年國慶升旗典禮將由惠文高中儀隊操槍演出揭開序幕，並邀請太平、新社、沙鹿、霧峰及南區等5區吉祥物（山海屯城代表）引領市長及來賓進場，與領唱來賓及觀禮民眾齊唱國歌。此外，原舞曲文化藝術團、余欣舞蹈團兒童啦啦隊帶來精彩表演。
民政局說明，台中市國慶升旗典禮預計當天上午6時30分開始發放限量摺疊牛仔帽及小國旗，7時40分開始表演，8時升旗典禮。不便到場的民眾，國慶當日上午7時40分也可以透過市長盧秀燕臉書觀看直播。
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