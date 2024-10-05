南投埔里一新旅館環評審查 爆警民推擠

中友埔里農莊開發引發爭議，業者再提報旅館開發案，昨舉行環評審查會，當地居民質疑違法審查，要求進場，與警方爆發激烈推擠，最後由一新里長林宥岑、前立委陳椒華入場。業者表示，符合程序辦理，開發將兼顧農業、保育與經濟發展。

該案環評審查委員最後決議，要求業者埔里農莊修正相關書件內容，再重新召開審查會議。

中友百貨集團在埔里鎮山區開發大型旅館及遊憩區，引發當地居民質疑破壞生態，也會和農民搶水，威脅下游白魚棲地；居民擔心汛期將近，社區因上游水土流失，爭議不斷。

中友集團所屬森形埔里農莊，另提出面積8.72公頃的「一新遊憩用地（旅館）開發案」，昨天下午2時舉行環評審查會議。居民認為，業者未依法撰寫環說書即送審，林宥岑、陳椒華和數十名居民到場抗議，要求業者補件才能審查。

居民質疑，開發案影響社區安全，為何無權進入審查會表意見。環保局說，依程序先前已開放民眾登記進場，審查會也安排直播，空間有限不可能讓所有人入場。

堅持入場的居民與警方人牆，4度爆發推擠衝突，最後環保局長李易書同意，讓林宥岑、陳椒華進入審查會，會議拖延40分鐘才開始。

林宥岑說，一新社區是台灣白魚生存復育地，上游竟挖填大量土方、抽取地下水，影響森林及溪流生態，也威脅白魚生存及居民安全。

森形埔里農莊表示，尊重鄉親對環境關心，對汙水排放、水保等均依法辦理，無廢水排入白魚棲地或汙染農業灌溉水，開發案將兼顧農業、自然保育與地方經濟。