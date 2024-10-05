台中機關共享車位獲好評 擴大推廣

台中市長盧秀燕因應民眾停車需求，推動共享車位。交通局長葉昭甫說，由公家率先做起，盤點夜間與例假日可釋出停車位，第一波7月1日開放開放6處、625席汽車停車格位獲好評，第二波10月1日起再加碼5處、218席。

台中市共享車位今年6月先在太平區坪林圖書館試辦，7月第一波開放清水港區藝術中心、太平屯區藝文中心、豐原區公所、豐原戶政事務所、潭子區公所及北屯區寶之林園區等6處，共提供約625席汽車停車格位，隨後北區區公所及豐原區瑞穗國小也積極參與加入，目前都開放讓周邊居民停車。

葉昭甫表示，共享車位「先公後私」，第一波由各機關單位參與，委託民間改善與收費管理，提供民眾在夜間與例假日停車成效反應佳，方便周邊居民停車，除了改善民眾停車問題，也讓到台中旅遊的遊客，停車更便利。

停管處說，平日白天洽公民眾可依機關性質享免費停車時段，夜間和假日則採用月票，同時滾動性調整，評估是否納入臨停收費。

葉昭甫說，共享車位實施後民眾反應佳，市府也聽到更多民眾需求的聲音，擴大推動第二波，10月1日開放南屯區公所、北屯區公所、龍井區公所、東區區公所及民政局所屬的太平區戶政事務所等5個場域、提供約218格停車格位，並且展開2周試營運，縮短停車需求尖離峰落差，開放夜間及例假日共享使用，間接增加停車供給。

交通局說明，市府啟動共享車位，使既有停車空間做最大化利用，減少立體停車場大規模開發所耗費的成本，快速增加「停車供給」，期待未來擴及到私部門共同參與。也鼓勵機關及學校加入，讓智慧停車相關管理措施達到供需平衡，共同打造人本且綠能舒適的城市與停車環境。