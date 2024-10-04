影／埔里一新旅館環評審查 居民與警方爆激烈推擠
埔里鎮「一新遊憩用地（旅館）開發案，今天舉辦環評審查會，一新里居民要求進入會場，與警方爆發激烈推擠，最後同意一心里長林宥岑、前立委陳椒華進入，才化解警民對立。居民訴求業者補充環境說明說才能審查。業者則表示，一切符合程序辦理，會秉持農業、自然保育與地方經濟之共同成長進行開發。
審查會議一直進行到下午6點30分，審查委員最後要求，業者埔里農莊修正相關書件內容後，再重新召開審查會議。
中友百貨集團在埔里鎮山區開發大型旅館及遊憩區，引發當地一心等里居民質疑破壞生態，也會和農民搶水，也讓下游白魚棲地備受威脅，居民更擔心汛期將近，社區因上游水土流失，爭議不斷。
中友集團所屬的森形埔里農莊，面積8.72公頃「一新遊憩用地（旅館）開發案」昨天下午2時舉行環評審查會議，居民認為未依法撰寫環說書即安排審查，引發居民及自救會不滿，由林宥岑、監督施政聯盟召集人陳椒華和數十名居民到環保局抗議，要求業者補件，才能實質審查。
不過，居民要求進入審查會旁聽，與環保局及警方發生爭執，居民認為開發案影響社區，為何無權進入審查會並發表意見。環保局則表示，之前已開放民眾登記進場，現場也安排直播讓民眾瞭解過程，不可能讓所有進入審查會。
居民認為他們是利害關係人，堅持進入會場，警方則組人牆阻擋，雙方爆發激烈推擠衝突，環保局長李易書同意，讓林宥岑、陳椒華進入審查會，才化解對立，會議拖延40分鐘。
林宥岑表示，一新社區台灣白魚生存及復育的關鍵河段，未料上游竟大量土方挖填及抽取地下水，嚴重影響森林及溪流生態、威脅白魚的生存及居民安全。
森形埔里農莊表示，尊重鄉親對於環境保護、地區發展關心，不過關於汙水排放、水土保持等問題均依法辦理，並無廢水排入白魚棲地、汙染農業灌溉水等問題，將秉持農業、自然保育與地方經濟共同發展為目標進行開發。
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