台中2波機關共享車位843席 白天有免費時段夜間要月票

台中市長盧秀燕因應民眾停車需求，推動共享車位。交通局長葉昭甫說，由公家率先做起，盤點夜間與例假日可釋出停車位，第一波7月1日開放開放6處、625席汽車停車格位獲好評，第二波10月1日起再加碼5處、218席。

至於停車收費？停管處說明，平日白天洽公民眾可依機關性質享免費停車時段，臨停收費，夜間和假日目前採月票，並滾動性調整，評估是否納入臨停收費。

葉昭甫說明，市府以「先公後私」方式，啟動跨單位橫向協調與合作，第一波由各機關單位參與，實施共享車位模式，委託民間改善與收費管理，提供民眾在夜間與例假日停車成效反應佳，方便周邊居民停車，除了有效改善民眾停車問題，也讓來台中旅遊的遊客，增加停車地點選擇。

今年6月先行在太平區坪林圖書館試辦，7月第一波開放清水港區藝術中心、太平屯區藝文中心、豐原區公所、豐原戶政事務所、潭子區公所及北屯區寶之林園區等6處，共提供約625席汽車停車格位，隨後北區區公所及豐原區瑞穗國小也積極參與加入，目前都完成開放讓周邊居民方便使用。

葉昭甫說，市府聽到民眾需求的聲音，擴大推動第二波，10月1日開放南屯區公所、北屯區公所、龍井區公所、東區區公所及民政局所屬的太平區戶政事務所等5個場域、提供約218格停車格位，並同步展開2周試營運，發揮停車空間加乘利用，縮短停車需求尖離峰落差，開放夜間及例假日共享使用，間接增加停車供給。