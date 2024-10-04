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台中2波機關共享車位843席 白天有免費時段夜間要月票

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市推動第2波機關共享車位，圖為東區區公所停車空間。圖／台中市政府提供
台中市推動第2波機關共享車位，圖為東區區公所停車空間。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕因應民眾停車需求，推動共享車位。交通局長葉昭甫說，由公家率先做起，盤點夜間與例假日可釋出停車位，第一波7月1日開放開放6處、625席汽車停車格位獲好評，第二波10月1日起再加碼5處、218席。

至於停車收費？停管處說明，平日白天洽公民眾可依機關性質享免費停車時段，臨停收費，夜間和假日目前採月票，並滾動性調整，評估是否納入臨停收費。

葉昭甫說明，市府以「先公後私」方式，啟動跨單位橫向協調與合作，第一波由各機關單位參與，實施共享車位模式，委託民間改善與收費管理，提供民眾在夜間與例假日停車成效反應佳，方便周邊居民停車，除了有效改善民眾停車問題，也讓來台中旅遊的遊客，增加停車地點選擇。

今年6月先行在太平區坪林圖書館試辦，7月第一波開放清水港區藝術中心、太平屯區藝文中心、豐原區公所、豐原戶政事務所、潭子區公所及北屯區寶之林園區等6處，共提供約625席汽車停車格位，隨後北區區公所及豐原區瑞穗國小也積極參與加入，目前都完成開放讓周邊居民方便使用。

葉昭甫說，市府聽到民眾需求的聲音，擴大推動第二波，10月1日開放南屯區公所、北屯區公所、龍井區公所、東區區公所及民政局所屬的太平區戶政事務所等5個場域、提供約218格停車格位，並同步展開2周試營運，發揮停車空間加乘利用，縮短停車需求尖離峰落差，開放夜間及例假日共享使用，間接增加停車供給。

交通局說明，市府啟動共享車位，使既有停車空間做最大化利用，減少立體停車場大規模開發所耗時成本，快速增加「停車供給」，期待未來擴及到私部門共同參與。鼓勵與期待機關及學校的加入，讓智慧停車相關管理措施達到供需平衡，提高便民服務，共同打造更為人本且綠能舒適的城市與停車環境。

台中市推動第2波機關共享車位，圖為太平區戶政事務所停車空間。圖／台中市政府提供
台中市推動第2波機關共享車位，圖為太平區戶政事務所停車空間。圖／台中市政府提供
台中市推動第2波機關共享車位，圖為南屯區公所停車空間。圖／台中市政府提供
台中市推動第2波機關共享車位，圖為南屯區公所停車空間。圖／台中市政府提供

停車格 豐原 車位

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