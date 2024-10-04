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中央通過彰南大橋可行性評估 南雲交流道可望連結彰化

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山南雲交流道未來若能新建彰南大橋，較舊路線將可有效縮短3.8公里。記者黑中亮／攝影
竹山南雲交流道未來若能新建彰南大橋，較舊路線將可有效縮短3.8公里。記者黑中亮／攝影

南雲交流道始終只能單向前往竹山、林內，北延交流道雖可連結彰化二水、田中的縣141號道路，卻遲遲無法推動，立法委員游顥總質詢時爭取行政院支持，獲正面回應，並透露交通部已同意交流道聯絡道路可行性評估，總經費985萬元，由中央補助798萬元。

立委游顥表示，竹山鹿谷民眾前往彰化高鐵田中站常需繞行141線彰雲大橋，而觀光客於高鐵田中站前往竹山與鹿谷，也需經由彰化經彰雲大橋接往雲林，再由南雲大橋才能進入竹山鹿谷各觀光景點，而連絡彰化高鐵站的交通路線，甚至需繞行南投雲彰3個縣市，動線太遠因而降低觀光效益。

游顥並指出，南雲交流道需跨越濁水溪，特別是「彰南大橋（延伸國道3號生活圈道路）規畫」，全長約2.6公里，讓南投竹山未來可經彰南大橋，直通田中、二林工業區外，更可打通一條前往彰化高鐵站的快速道路，讓路網更四通八達，只是過去因橋梁興建費用達33億餘元而作罷。

南雲交流道8年前開通後，地方民代雖多次表態爭取興建彰南大橋，但多年來仍未見動靜，興建總經費更從先前的33億，因物價上漲，目前初估至少54億元，7月分交通部長會同立院交通委員會現場視察後，同意編列竹山鎮南雲交流道聯絡道路可行性評估總經費985萬元，中央補助798萬元，也正式揭開彰南大橋的未來身影。

南投縣竹山鎮目前雖有竹山、南雲兩處交流道，但外地車輛從竹山交流道下來後，直接轉往各景點，過而不入的車流人流，使得鎮內特色商家逐漸萎縮；南雲交流道未來若能順利新建彰南大橋，規畫道路雙向四車道，較舊路線將可有效縮短3.8公里。

竹山南雲交流道未來若能新建彰南大橋，較舊路線將可有效縮短3.8公里。記者黑中亮／攝影
竹山南雲交流道未來若能新建彰南大橋，較舊路線將可有效縮短3.8公里。記者黑中亮／攝影

南投縣 彰化 高鐵

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