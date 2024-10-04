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去年底已發包等通盤檢討過關 彰化溪湖轉運站終於跨出一大步

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖轉運站變更地目通過中央都市計畫通盤檢討會議，可望明年春節動工，鎮公所已新闢臨時停車場供民眾使用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖轉運站變更地目通過中央都市計畫通盤檢討會議，可望明年春節動工，鎮公所已新闢臨時停車場供民眾使用。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林轉運站比溪湖轉運站慢一步爭取，卻進度後來居上，溪湖轉運站終於邁出一大步，本（10）月1日通過內政部都市計畫通盤檢討，預計明年春節前施工，將興建兩層樓、5個月台的公車車站。

溪湖鎮公所今表示，內政部1日召開都委會議，彰化縣溪湖轉運站排第三案，經委員討論一些應改進事項，認為沒大問題，通過溪湖轉運站變更地目案，待這次提案完成通盤檢討等相關作業期程，就會公告修正內容，溪湖轉運站將從地目停車場變更為公車轉運站。

溪湖轉運站由溪湖鎮公所施工，因建築原物料上漲及經費不算多，工程一再流標，去（2023）年12月22日才完成發包，經費約4610萬元，工期550個工作天，將興建地坪約463坪的兩層樓建築，配置5個月台，供彰客、員客兩家客運公司使用。

溪湖轉運站現址為溪湖鎮免費公共停車場，動工興建轉運站後，市區少了近40個停車位，鎮公所整理鎮立圖書館的對面髒亂點（地目為商業區），施工興建替代性臨時停車場，畫設29個停車格。鎮公所表示，原想也是免費停車，因鎮民反映免費恐有人停霸王車，鎮公所研議後將收費，公告啟用日期和停車費率。

彰化縣大眾運輸系統集中都市，縣政府近年積極推動八大生活圈的公車轉運站，加強連結偏鄉公共交通運輸，中科二林園區的交通運輸更是重中之重，縣政府2020規畫興建溪湖轉運站銜接員林市和國1由北（彰化市）而南（二林鎮）的交通運輸，方便上班族通勤。

二林鎮公所2021年認為二林公車站老舊，也很需要另建公車轉運站，就在溪湖轉運站計畫之後提報需求，未料推動順利，去年12月動工，預定今年底完工，啟用後將整合3條市區客運、9條公路客運以及1條國道路線停靠轉運站。

公車 溪湖鎮

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