影／豐原慈濟宮百年大醮下月展開 老里長回憶4次參加盛況

豐原慈濟宮百年大醮下月展開，老里長詹德雄今天到場回憶他4次參加的盛況，他說20多年前的那次建醮，豐原湧進人潮，高速公路也大塞車，他家宴請10桌，等客人陸續到場菜都涼了，他對客人親友都覺得不好意思。

因應豐原慈濟宮百年大醮11月24日起展開，多項藝文活動陸續推出，慈濟宮藝文系列活動將於10月12日在慈濟宮廟埕廣場及信義街上結合豐原國際青商會舉辦「久逢知己 樂活重陽活動」。

今天的活動說明會，也邀請老里長詹德雄和翁仔社庄耆老廖邦雄到場分享歷經4次作醮經驗，二人今年將見證第5次見證百年大醮。

今年82歲詹德雄表示，他民國38年參加第一次建醮，20多年前是第4次參加，當天豐原湧進各地遊客香客，高速公路也塞車，他家宴請10桌，等客到他家菜都涼了，他不斷向客人道歉，至今印象深刻。

今年百年大醮另一項重點活動，以城市行銷豐原觀光旅遊，促進地方觀光人潮經濟熱度，推行「醮好又醮坐 平安護照」，以傳統俗語人客來坐意函，熱情歡迎全國民眾來豐原作客，憑護照由宮廟蓋戳章後可獲得紀念版愛豐原卡，享有近400家豐原店家消費折扣，年底舉辦跨年晚會時抽出平安護照送厚禮幸運得主，獎項包含電動機車等多項獎品。

豐原國際青商會舉辦首次的重陽敬老活動，鼓勵長者樂活多運動顧健康，豐原青商會會長林阜儀表示，4年前會內就有會友以重陽節為主題推出長者慶重陽免費享用美食招待的創意，青商會內經過研議之後，以首創社會服務議題針對長者設計闖關遊戲，讓年長者在心靈層面透過活動得到心理層面的愉悅。

10月12日當日完成闖關即送紀念獎品與店家當日折扣券，活動最後一關設計歡喜接受媽祖娘娘的加持，敲響百歲長壽鑼，求得長命健康好生活；10月12日活動當天豐原醫院、江山氣球、曼都美髮等在地企業也共同參與，現場提供篩檢、推拿服務，幫助長者維持健康；還有理髮和氣球DIY活動，提升長者的外在形象與自信，並促進腦力活躍。

豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，為迎接豐原百年大醮盛事，在醮典期間有各個醮壇法事科儀，也歡迎全國各界來欣賞醮壇裝置藝術之美，這次結合愛豐原卡近400家店家共同行銷豐原在地美食觀光旅遊，來慈濟宮參拜許願媽祖加持，更能深度體會豐原在地人文風情之美。