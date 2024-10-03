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山陀兒狂風吹破窗戶！高雄2偵查佐玻璃噴滿身 血濺辦公室

影／彰化樹石藝術展 赫然見行道樹變盆栽身價萬倍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣樹石藝術協會理事長洪順興擅長庭園景觀樹。記者簡慧珍／攝影
彰化縣樹石藝術協會理事長洪順興擅長庭園景觀樹。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮公所和二林鄉鎮農會合辦二林文化季，邀請彰化縣樹石藝術協會共襄盛舉，預定本（10）月5日開展，今協會會員先後把盆栽運抵會場，每盆盆景數萬元到百萬元，彰化的颱風風勢雖不強，但工作人員加倍小心，有些高貴盆景「避風頭」明天才運來。

二林文化季首次邀請彰化縣樹石藝術協會展覽，今、明兩天布展，第一天遇上颱風山陀兒下午在高雄登陸，彰化的風勢略比平日強，工作人員搬運盆栽時格外謹慎，室外大型盆栽更是小心翼翼吊掛和移動，颳陣風時盆栽業者連忙喊停，等風靜再繼續移動和放置。

彰化縣樹石藝術協會理事長洪順興說，協會注意氣象預報颱風動向，評估「風不是很強，雨也不大。」各園盆栽所有人和業者今才搬運和布置，且都找熟手工作以免碰壞價格不菲的盆景。

洪順興指出，近年台灣消費力下降，兩岸關係不好，幸有東南亞經濟興起，當地很多華人消費力夠，越南、馬來西亞等國都舉辦樹石藝術展覽和競賽，華人和了解樹石藝術的人願重金購買藝術盆景、奇石妝點庭園、辦公場所和住家，為台灣樹石藝術開創一片藍海。

他表示，台灣樹石藝術起步較早，早年與中國交流，頗得傳統藝術精髓，例如這次二林文化季的樹石藝術協會第十四屆第一次會員作品，展出有一棵樹齡百年的真柏，樹型、樹枝、樹葉的比例都雕琢得很完美，流露蒼勁古樸，諸如此類的台灣作品在樹木造型、樹石組合的意境、氣韻都略勝東南亞，很受南洋各國喜愛。

藝術盆景業者挖空心思雕塑樹木，會場藝術樹石總價逾5千萬元，並非每一種都是奇花異卉，有一棵幾乎沒葉子，僅靠樹枝表現歷經蒼桑虬結的高價盆景，經業者解說，竟是台灣沿海常見行道樹黃槿，生命力強，被種在花盆且控制營養、水分「磨練」，枝葉都變得細小但身價萬倍，令人刮目相看。

彰化縣樹石藝術協會理事長洪順興介紹盆景是以造型、意境取勝。記者簡慧珍／攝影
彰化縣樹石藝術協會理事長洪順興介紹盆景是以造型、意境取勝。記者簡慧珍／攝影
這棵造型優美的數十萬元盆景，樹種竟是沿海常見行道樹黃槿，葉子可做刺殼粿，變成盆景後葉子細小，嫩葉僅供觀賞。記者簡慧珍／攝影
這棵造型優美的數十萬元盆景，樹種竟是沿海常見行道樹黃槿，葉子可做刺殼粿，變成盆景後葉子細小，嫩葉僅供觀賞。記者簡慧珍／攝影

盆栽 颱風

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