彰化多鄉鎮停收垃圾二天 憂民眾亂丟垃圾清潔隊派員站崗

彰化縣多數鄉鎮市都因應颱風停收垃圾二天，不過部分民眾還是會把垃圾拿到平常定點收垃圾的地方，彰化市長林世賢表示，彰化市公所今天就出動清潔隊員到兒童公園等5處平常定點收垃圾之處，勸導民眾勿棄置垃圾，以免變成髒亂點。

彰化市兒童公園、台鳳里德南路等地因平常上下班時間設定點定時垃圾子車，方便民眾倒垃圾，但也因此有些缺乏公德心的民眾在收垃圾以外的時間也會亂丟垃圾，公所因此也在定點設監視器，拍到亂丟者就開罰，才讓這些定點不再有垃圾髒亂。

由於10月2日、3日彰化縣多數鄉鎮市已停收垃圾二天，但有些民眾仍會把垃圾拿到平常定點收垃圾之處，彰化市清潔隊長洪崇棠說，為免民眾亂丟、或有些民眾還不知停收垃圾，因此今天派出清潔隊員在三民路市兒童公園、中正路2段彰安國中旁、仁愛東街清潔隊隊部、中興路南郭國小對面、德南路台鳳社區入口旁等5處勸導民眾，果然有些民眾仍提著垃圾要丟，隊員勸導民眾再把垃圾帶回家，明天再丟。

洪崇棠說，平常清潔隊都是下午1時開始沿線收垃圾，若連休二天，明天預計會提早一小時就開始收垃圾，請民眾再配合拿出垃圾丟。