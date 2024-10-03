慘！南投集團婚禮又遇颱風停辦 寄送金戒指、家電賀新人

南投縣集團結婚原訂明天（4日）舉行，但受山陀兒颱風影響決定取消，巧的是，去年集團結婚也因颱風襲台喊停，連2年辦不成；縣府表示，雖停辦，但仍會送上祝福及家電賀禮，今年紫南宮加碼提供1錢重金戒指，也將一併寄送給新人。

縣府指出，縣內集團結婚多選在秋季辦理日月潭婚禮，今年原訂10月4日登場，不料，受到山陀兒颱風影響，全國昨起同步停班停課2天，考量廠商今天無法進場施工，明天颱風狀況也不明，因此決定停辦，並通知報名的17對新人。

巧合的是，原訂去年10月5日舉行的日月潭婚禮，當時會場已完成布置，少數新人也已入住教師會館，卻因小犬颱風攪局，5日停班停課，活動只好臨時喊停，但當天仍有新人去會場拍照，只是花架布置被吹得東倒西歪，難免有些遺憾。

而南投縣集團結婚受颱風影響，連2年辦不成，已報名的新人成「另類受災戶」，縣府無奈表示，為籌辦今年活動，還特別加碼神秘禮物，基於安全考量、停班停課等因素，取消活動是不得不的決定，造成新人及親屬不便之處，縣府深感抱歉。