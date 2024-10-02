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颱風天送暖…慈善志工搶修鐵捲門 讓中風男不受風雨威脅
彰化縣二林鎮薛姓男子因中風行動不便，而相依為命的母親日前也去世，近日他住處鐵捲門故障無法關，眼看颱風就來了，慈化慈善會與好德做工行善團志工得知後，今天出動幫他修鐵捲門，讓他不受颱風威脅，薛先生看到志工在颱風天還來幫忙，感動稱謝。
41歲的薛先生領有身心障礙手冊，也是低收入戶，原本與母親同住，但二個月前母親去世後，他就一人獨居，最近因鐵捲門故障，造成出入不便，不是被關在家中，就是出不了門，眼看颱風來了，還深怕風強會將落地門窗吹壞，或是風雨灌入，但鐵捲門無法自動開關，讓他很擔心。
好德做工行善團協會會長蔣煙燈、彰化縣慈化慈善會會長劉宸造等人接獲通報後，今天由慈化慈善會前會長黃旗旺和志工到現場查估要如何修繕，發現由於鐵門已使用近30年，鐵門框架與電動馬達都已損壞，需整座換新，共花了約4萬元材料費，數名志工一起趕在風雨來前，把整座鐵捲門換新，讓薛先生終於能安心，也對於志工在颱風天還前來幫忙，相當感動。
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