快訊

狂吸8千則留言！蔣萬安宣布北市明停班課「繼續待在家」

山陀兒風勢助長…北海岸淡水資收場大火紅透天 估燃燒面積約300平方公尺

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風天送暖…慈善志工搶修鐵捲門 讓中風男不受風雨威脅

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
慈化慈善會前會長黃旗旺和志工颱風天出動幫行動不便弱勢戶修鐵捲門。圖／慈化慈善會提供
慈化慈善會前會長黃旗旺和志工颱風天出動幫行動不便弱勢戶修鐵捲門。圖／慈化慈善會提供

彰化縣二林鎮薛姓男子因中風行動不便，而相依為命的母親日前也去世，近日他住處鐵捲門故障無法關，眼看颱風就來了，慈化慈善會與好德做工行善團志工得知後，今天出動幫他修鐵捲門，讓他不受颱風威脅，薛先生看到志工在颱風天還來幫忙，感動稱謝。

41歲的薛先生領有身心障礙手冊，也是低收入戶，原本與母親同住，但二個月前母親去世後，他就一人獨居，最近因鐵捲門故障，造成出入不便，不是被關在家中，就是出不了門，眼看颱風來了，還深怕風強會將落地門窗吹壞，或是風雨灌入，但鐵捲門無法自動開關，讓他很擔心。

好德做工行善團協會會長蔣煙燈、彰化縣慈化慈善會會長劉宸造等人接獲通報後，今天由慈化慈善會前會長黃旗旺和志工到現場查估要如何修繕，發現由於鐵門已使用近30年，鐵門框架與電動馬達都已損壞，需整座換新，共花了約4萬元材料費，數名志工一起趕在風雨來前，把整座鐵捲門換新，讓薛先生終於能安心，也對於志工在颱風天還前來幫忙，相當感動。

慈化慈善會前會長黃旗旺和志工颱風天出動，幫行動不便弱勢戶換上新的鐵捲門，讓他不致受颱風威脅。圖／慈化慈善會提供
慈化慈善會前會長黃旗旺和志工颱風天出動，幫行動不便弱勢戶換上新的鐵捲門，讓他不致受颱風威脅。圖／慈化慈善會提供
慈化慈善會前會長黃旗旺和志工颱風天出動幫行動不便弱勢戶修鐵捲門。圖／慈化慈善會提供
慈化慈善會前會長黃旗旺和志工颱風天出動幫行動不便弱勢戶修鐵捲門。圖／慈化慈善會提供

颱風

延伸閱讀

嘉義縣竹崎鄉8旬婦人颱風天走失 竟走進5米深大排水溝

颱風天百貨美食街滿座 來客數較平日增2至5成

1錢金價飆上萬元...颱風天3男子至河中淘金 瑞芳警勸離

麥當勞員工颱風假2天上班爽賺6000元 網暴動：想應徵了

相關新聞

台中停班停課公車班次調整 部分紅黃線路段開放停車

台中市政府宣布明(2)日停止上班上課，交通局指出，市區客運配合停班停課調整發車班次，倘平均風力7級以上或陣風達10級以上...

颱風來襲現10級強風 台中海線1668戶停電現已復電

受山陀兒颱風影響，台中海線地區今天下午颳起強風，瞬間風力甚至達到10級以上，台電中區處統計，截至晚間8時，台中海線因颱風...

山陀兒颱風停滯 福壽山農場二期茶採收最後一天完工

山陀兒颱風停滯中，昨天是福壽山農場今年第二期茶採收的最後一天，場方人員原本擔心山陀兒颱風帶來下雨無法採收，山上昨天突然風...

遊民占據影響環境衛生 彰化市成功公園被批「生人勿進」

有民眾反映彰化市成功公園長期被遊民占用居住，影響環境衛生，不敢帶孩子進到公園，已到了「生人勿進」的地步。彰化市公所公用課...

彰化東螺溪除臭 查獲1畜牧場排廢水

彰化縣是全台第3大養豬大縣，約兩成位在東螺溪，長期受畜牧廢水汙染，正值欒樹花季登場，縣府恐壞了民眾遊興，環保局上月起專案...

全國9醫院獲數位轉型鼎革獎 唯一得獎地區醫院在彰化

「哈佛商業評論」數位轉型鼎革獎今年全國250家機構角逐，經過兩階段評審，員榮醫療體系員榮醫院榮獲年度最佳醫療機構精銳獎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。