颱風天送暖…慈善志工搶修鐵捲門 讓中風男不受風雨威脅

彰化縣二林鎮薛姓男子因中風行動不便，而相依為命的母親日前也去世，近日他住處鐵捲門故障無法關，眼看颱風就來了，慈化慈善會與好德做工行善團志工得知後，今天出動幫他修鐵捲門，讓他不受颱風威脅，薛先生看到志工在颱風天還來幫忙，感動稱謝。

41歲的薛先生領有身心障礙手冊，也是低收入戶，原本與母親同住，但二個月前母親去世後，他就一人獨居，最近因鐵捲門故障，造成出入不便，不是被關在家中，就是出不了門，眼看颱風來了，還深怕風強會將落地門窗吹壞，或是風雨灌入，但鐵捲門無法自動開關，讓他很擔心。