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避免颱風颳「鹽塵」被停電！台中海線加強清洗礙子

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
山陀兒颱風襲台，台電為避免鹽塵害，今趁山陀兒颱風登陸前，加強清洗台中海線清水、梧棲區電桿上「礙子」。圖／台電提供
山陀兒颱風襲台，台電為避免鹽塵害，今趁山陀兒颱風登陸前，加強清洗台中海線清水、梧棲區電桿上「礙子」。圖／台電提供

山陀兒颱風襲台，台電有鑑於去年10月小犬颱風過境，颳來「鹽塵」，釀成彰雲嘉3縣市、逾17萬用戶大停電，成為特殊受災區，今趁山陀兒颱風登陸前，加強清洗台中海線清水、梧棲區電桿上常見的絕緣裝置「礙子」。

台電說明，中部沿海地區常有強勁海風吹襲，尤其碰上強風又沒下雨的天氣，大量鹽塵經強風吹襲後，極易附著於電桿上礙子的表面；雖然饋線源頭有電，但因鹽塵附著，產生洩漏電流與火花現象，進而引起電力設備故障，無法正常送電，這就是「鹽塵害」，為造成停電的原因。

台電說明，去年10月小犬颱風過境，彰雲嘉沿海地區由於強風無雨引起嚴重鹽塵害，導致當地部分沿海地區的供電大受影響，成為「特殊受災區」。

台電中港巡修課領班汪榮輝說，每年冬季東北季風來臨，或颱風侵台，強大風力會把台灣海峽的鹽分，混雜著水霧、灰塵吹上岸，附著在電線上、礙子上，造成輸電系統持續短路漏電，因而停電，所以要趁颱風來襲前，要加強清洗礙子的預防措施，減少停電損失。

汪榮輝說明，台電中港巡修課趁山陀兒颱風尚未登陸前，加強清洗台中海線清水、梧棲區電桿上「礙子」，今天即便風大，還在加強清洗中，一旦風速超過6級強風（風速每秒10.8公尺），立即停止清洗作業。

停電 台電 山陀兒颱風

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