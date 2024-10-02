遊民占據影響環境衛生 彰化市成功公園被批「生人勿進」

有民眾反映彰化市成功公園長期被遊民占用居住，影響環境衛生，不敢帶孩子進到公園，已到了「生人勿進」的地步。彰化市公所公用課長陳進泓回應說，會持續會同縣府社會處關懷遊民，並將爭取經費改善公園整體環境。

彰化市成功公園鄰中山路與旭光西路，以及國稅局彰化分局，另一側有目前正興建中的中友百貨彰化站，加上附近有彰化基督教醫院，位置十分優越，對缺少公園綠地的彰化市區來說，是很寶貴的資源。

不過，卻有市民在臉書社群「彰化人大小事」反映，指成功公園長期被遊民占據、居住，還睡在溜滑梯，把看板板當曬衣架，隨地便溺，便當盒及廚餘滿地，甚至喝酒鬧事，讓民眾不敢使用公園。

此一投書獲得熱烈回響，有人說，之前帶2歲孩子去，孩子想玩溜滑梯，結果走過去發現溜滑梯裡，竟然躺一位遊民，簡直「生人勿進」；還有人說，住公園旁邊20年，完全不敢進去，更別提帶小朋友進去玩耍，完全是遊民的公園。希望市公所好好整頓規劃，還里民一個綠化的空間。

今天山陀兒颱風來襲，挾風帶雨，記者實地到成功公園，仍有幾個老人家在公園裡，入口處除擺設物品外，還撐著傘擋雨，亟需相關單位前往關懷。 。

彰化市公所公用課長陳進泓回應說，針對遊民問題，市公所曾多次及縣府社會處人員多次前往訪視、關懷，經了解約有2到3位遊民住在公園裡，平時則因有團體在公園內供餐，有較多遊民聚集，經過協調不再公園做供餐地點後，遊民人數已經減少。