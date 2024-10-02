國家醫療品質獎 台中慈濟醫院獲5標章1創意獎

台中慈濟醫院在第25屆國家醫療品質獎智慧醫療類競賽中，獲5項標章與1項創意獎，領軍參賽的莊淑婷副院長表示，台中慈濟醫院持續推動技術創新，此次在門診服務、行政管理、藥事服務、手術照護及社區健康等5大領域都獲得標章，落實提升醫療品質與病人安全。

台中慈濟醫院供應中心提報「一點通」器械傳送系統，大幅減少人為錯誤，提升手術器械傳送速度與準確性，榮獲手術照護標章及創意獎雙重榮耀；系統主要特色包括建立標準化器械圖檔和條碼系統，實現數位化管理；開發多功能整合管理平台，涵蓋訂單、庫存、傳送和使用追蹤；採用直觀界面設計和多平台支持，提高系統易用性和普及性；即時更新數據，大幅縮短器械傳送時間。病人施行手術時因器械傳送時間縮短六成，錯誤率降至零，安全程度更受保障。

中醫與護理在門診服務領域，申請「智慧針灸系統」也榮獲標章肯定；系統整合計針、電子同意書、空間優化及雲端連接等功能，減少針灸後病人遺漏針情況，也縮短病人處理時間，雙向顯著提升醫護人員效率及病人安全；智慧針灸系統更已申請技術專利，獲得國內外專家肯定。

藥學部提出的「智能化急診藥品管理系統」在藥事服務領域摘下標章，透過急救藥物「盤換盤」管理平台、自動調配藥櫃及特殊藥品管理系統，提升急診藥品供應準確性，並縮短病人等候時間；系統運行後，取藥正確率百分之百，病人等候時間縮短九成，顯著改善急診室效率及安全。

台中慈濟醫院的行政管理展現領先的管理創新，憑藉「智能排班系統」奪得標章，系統整合排班、考勤、計薪及申覆作業，自動化流程使員工排班更自主，縮短排班耗費時間；病房護理人員對系統上線最有感，護理主管能更專注管理工作，醫療人員可有效投入病人照護，提升準時下班率，營造友善護理工作環境。