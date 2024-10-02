快訊

果粉等等！蘋果10月傳還有新品發表會 5樣產品先別買

還要加碼！台電再向立院要2千億撥補 張嘉郡：把人民當提款機

明天續放颱風假？ 氣象署最新風雨預測 「19縣市」達停班課標準

國家醫療品質獎 台中慈濟醫院獲5標章1創意獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院在第25屆國家醫療品質獎智慧醫療類競賽中，獲5項標章與一項創意獎。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院在第25屆國家醫療品質獎智慧醫療類競賽中，獲5項標章與一項創意獎。圖／台中慈濟醫院提供

台中慈濟醫院在第25屆國家醫療品質獎智慧醫療類競賽中，獲5項標章與1項創意獎，領軍參賽的莊淑婷副院長表示，台中慈濟醫院持續推動技術創新，此次在門診服務、行政管理、藥事服務、手術照護及社區健康等5大領域都獲得標章，落實提升醫療品質與病人安全。

台中慈濟醫院供應中心提報「一點通」器械傳送系統，大幅減少人為錯誤，提升手術器械傳送速度與準確性，榮獲手術照護標章及創意獎雙重榮耀；系統主要特色包括建立標準化器械圖檔和條碼系統，實現數位化管理；開發多功能整合管理平台，涵蓋訂單、庫存、傳送和使用追蹤；採用直觀界面設計和多平台支持，提高系統易用性和普及性；即時更新數據，大幅縮短器械傳送時間。病人施行手術時因器械傳送時間縮短六成，錯誤率降至零，安全程度更受保障。

中醫與護理在門診服務領域，申請「智慧針灸系統」也榮獲標章肯定；系統整合計針、電子同意書、空間優化及雲端連接等功能，減少針灸後病人遺漏針情況，也縮短病人處理時間，雙向顯著提升醫護人員效率及病人安全；智慧針灸系統更已申請技術專利，獲得國內外專家肯定。

藥學部提出的「智能化急診藥品管理系統」在藥事服務領域摘下標章，透過急救藥物「盤換盤」管理平台、自動調配藥櫃及特殊藥品管理系統，提升急診藥品供應準確性，並縮短病人等候時間；系統運行後，取藥正確率百分之百，病人等候時間縮短九成，顯著改善急診室效率及安全。

台中慈濟醫院的行政管理展現領先的管理創新，憑藉「智能排班系統」奪得標章，系統整合排班、考勤、計薪及申覆作業，自動化流程使員工排班更自主，縮短排班耗費時間；病房護理人員對系統上線最有感，護理主管能更專注管理工作，醫療人員可有效投入病人照護，提升準時下班率，營造友善護理工作環境。

「慈濟880健康照護」在社區健康與長照領域受到肯定，透過智慧健康雲平台整合生理監測、功能評估及社會支持等數據，實現醫療、長照與慈善跨領域的整合，創造醫養健康雲，一鍵上傳雲端，血壓數值出現異常，護理師就能主動聯繫病人；此系統已推廣到中部地區22個據點，每月服務超過1萬7千人次。

台中慈濟醫院在第25屆國家醫療品質獎智慧醫療類競賽中，獲5項標章與一項創意獎。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院在第25屆國家醫療品質獎智慧醫療類競賽中，獲5項標章與一項創意獎。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟 手術 針灸

延伸閱讀

基隆3醫院門診暫停 部基上午開辦6科颱風特別門診服務

山陀兒颱風全台2日停班停課 台北地區各大醫院看診狀況一次看

膽囊切除手術失誤 韓籍病患轉院搶救…醫師、醫院判賠74萬元

928不只教師節 賴清德祝台灣護理學會、民進黨生日快樂

相關新聞

台中停班停課公車班次調整 部分紅黃線路段開放停車

台中市政府宣布明(2)日停止上班上課，交通局指出，市區客運配合停班停課調整發車班次，倘平均風力7級以上或陣風達10級以上...

彰化東螺溪除臭 查獲1畜牧場排廢水

彰化縣是全台第3大養豬大縣，約兩成位在東螺溪，長期受畜牧廢水汙染，正值欒樹花季登場，縣府恐壞了民眾遊興，環保局上月起專案...

全國9醫院獲數位轉型鼎革獎 唯一得獎地區醫院在彰化

「哈佛商業評論」數位轉型鼎革獎今年全國250家機構角逐，經過兩階段評審，員榮醫療體系員榮醫院榮獲年度最佳醫療機構精銳獎，...

彰化員林農民帶補助小農機「回娘家」順便上兩課

強颱山陀兒登台前夕，彰化縣員林市公所在驗收農機補助計畫時，提醒農民應及時回報颱風災損，也要做好噴藥防治後對農藥容器「三沖...

南投縣議員吳瑞芳貪污遭解職 縣議會：無須補選

無黨籍南投縣議員吳瑞芳涉詐領助理費，台中高院依貪污罪判徒刑2年、緩刑5年，吳瑞芳未提上訴定讞，南投縣議會今天表示，由於選...

許淑華出馬改善行人安全 南投A1事故大幅減少35%

改善交通安全是政府重要政策，南投縣今年1到8月A1類交通事故比去年大幅減少35％，47件減少了16件、18人，在｢交通工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。