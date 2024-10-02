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彰化東螺溪除臭 查獲1畜牧場排廢水

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣環保局人員在東螺溪上游的埤頭鄉，查獲1家畜牧場偷排廢水，依水汙染防治法裁罰86萬元。圖／環保局提供
彰化縣環保局人員在東螺溪上游的埤頭鄉，查獲1家畜牧場偷排廢水，依水汙染防治法裁罰86萬元。圖／環保局提供

彰化縣是全台第3大養豬大縣，約兩成位在東螺溪，長期受畜牧廢水汙染，正值欒樹花季登場，縣府恐壞了民眾遊興，環保局上月起專案稽查上游36家畜牧場，在埤頭鄉查獲1家偷排廢水，將依水汙染防治法裁罰86萬元，畜牧場須花百萬設監控設備。

彰化縣環保局列管全縣畜牧場556家，位在東螺溪區域有108家，約2成，部分畜牧場違法排放廢水，總排放量超出東螺溪水體涵容能力，水質不佳且氣味難聞。

東螺溪是彰化縣重要生態資源區，知名的欒樹花季已登場，吸引遊客前往觀賞，畜牧廢水讓遊客掩鼻賞花，壞了遊興。

環保局表示，除定期巡查，另在東螺溪建置水質測站、放置遠端水質感測器，24小時監控水質變化，今年9月止已查獲43家違反水汙染防治法規定，裁罰達443萬餘元。在埤頭鄉查獲以繞流方式偷排廢水的畜牧場，預估罰86萬元，依規定，業者須花費百萬元設置水質監控設備。

環保局表示，東螺溪流域違法排放廢水的畜牧業明顯減少，呼籲列管業者守法，一旦被查獲偷排，依法最高可處2000萬元。

為整治東螺溪生環境及水質，縣政府爭取農業部3億多元補助，計畫設置畜牧糞尿處理中心，回收豬糞尿，避免汙染溪水、產生惡臭，經厭氧發酵處理後，沼液及沼渣還可當肥料，沼氣收集過程可發電，但遭地方反對，縣府溝通中。

水質 牧場

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