台中停班停課公車班次調整 部分紅黃線路段開放停車

台中市政府宣布明(2)日停止上班上課，交通局指出，市區客運配合停班停課調整發車班次，倘平均風力7級以上或陣風達10級以上，先全面停駛後，續視風雨情況，逐步恢復公車營運服務；小黃公車及梨山幸福巴士明日全面停駛。

台中市公共自行車租賃系統明日凌晨1時起全面暫停營運，暫停營運期間車輛可歸還不可借出，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

交通局表示，因應民眾停車安全，台中市15公尺以上平面道路的紅黃線路段、環中路八段(福泰街至環河路一段)開放停車，暫停路邊停車格收費，市府宣布恢復上班日上午7點停止適用。

交通局指出，平面道路紅黃線路段開放停車期間，應順向靠邊停放，道路維持雙向會車功能，禁止並排停車，提供搶救災車輛通行，在車輛擋風玻璃預留電話號碼。

法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。