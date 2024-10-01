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全國9醫院獲數位轉型鼎革獎 唯一得獎地區醫院在彰化

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
第四屆鼎革獎在台北遠東香格里拉飯店舉行，員榮醫療體系員榮醫院榮獲第四屆鼎革獎「年度最佳醫療機構新銳獎」。圖／賴永祥攝影，員榮提供
第四屆鼎革獎在台北遠東香格里拉飯店舉行，員榮醫療體系員榮醫院榮獲第四屆鼎革獎「年度最佳醫療機構新銳獎」。圖／賴永祥攝影，員榮提供

哈佛商業評論」數位轉型鼎革獎今年全國250家機構角逐，經過兩階段評審，員榮醫療體系員榮醫院榮獲年度最佳醫療機構精銳獎，員榮總院長張克士今從數位發展部數位產業署署長呂正華手中拿下獎座。

員榮近4年來獲得14項SNQ國家品質標章，因透過物聯網連接醫療設備、監測系統和病患資料，實現資料的實時收集與分析，提升醫療效率，結合線上與線下醫療服務，滿足病患多元化的需求，並導入智慧醫療 12項專案，得到「哈佛商業評論」數位轉型鼎革獎主辦單位稱讚是醫療機構的典範。

張克士說，員榮導入各項科技建立智慧醫院，打造有人工智慧、有人情味但沒有藥水味，一切以病人為中心的理想醫療國度，同時將接軌國際推動環境永續，今年7月已動土興建的員榮總醫院即導入低碳建材、低環境衝擊開發、水資源再利用等ESG永續發展目標的建築元素。

遠見雜誌集團旗下「哈佛商業評論」和SAP 台灣（思愛普軟體系統公司）創辦企業「數位轉型鼎革獎」，今年65組醫療院所報名參賽，9家醫院獲獎，員榮醫院是唯一獲獎的地區醫院，與台北榮總、林口長庚醫院並列最佳醫療機構獎。

哈佛 榮總 永續

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