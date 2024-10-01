中市議會專案報告未送達 市府：2日送到符要求

台中市議會3日召開定期會，台中市議員周永鴻質疑，市府今天尚未提供專案報告資料，如女大生死傷調查、中捷副站長站內昏倒不治等。中市府表示，專案報告2日下午前送達，符合要求。

台中市議會第4屆第4次定期會自10月3日開始舉行，其中10月7日至11日進行市府專案報告，總共討論19案。

民進黨籍台中市議員周永鴻今天表示，專案報告許多都是市民關注的重要議題，例如，公車造成女大生死傷車禍調查與檢討、行人環境改善、中捷公司副站長在站內昏倒不治事件，公司當下處置作為及站務人力配置檢討，以及中市兒虐及不當管教層出不窮，幼兒園和托嬰中心監視錄影系統的建置比例和稽查管理與獎補助機制。

周永鴻指出，3日就要開議，7日要討論專案報告，但直到今天各議員仍未取得市府提供的專案報告資料，議員幾乎沒時間可以審查，是市府行政效率低落，還是跨局處整合出問題，「還是拖延不讓議會監督？」

台中市政府說明，要求各機關2日中午前影印完畢，2日下午送達議會與議員。依議會要求，10月7日進行的專案報告須在5日前送達，符合議會要求。