快訊

賴清德六度質問徐榛蔚...總統搞錯了 縣府：花蓮應撤離3000多人無誤

東森國際財報不實害股價重挫 更三審判王令麟等人賠2266萬

00929配息又縮水！預估降至0.14元 年化配息率約8.9%

中市議會專案報告未送達 市府：2日送到符要求

中央社／ 台中1日電

台中市議會3日召開定期會，台中市議員周永鴻質疑，市府今天尚未提供專案報告資料，如女大生死傷調查、中捷副站長站內昏倒不治等。中市府表示，專案報告2日下午前送達，符合要求。

台中市議會第4屆第4次定期會自10月3日開始舉行，其中10月7日至11日進行市府專案報告，總共討論19案。

民進黨籍台中市議員周永鴻今天表示，專案報告許多都是市民關注的重要議題，例如，公車造成女大生死傷車禍調查與檢討、行人環境改善、中捷公司副站長在站內昏倒不治事件，公司當下處置作為及站務人力配置檢討，以及中市兒虐及不當管教層出不窮，幼兒園和托嬰中心監視錄影系統的建置比例和稽查管理與獎補助機制。

周永鴻指出，3日就要開議，7日要討論專案報告，但直到今天各議員仍未取得市府提供的專案報告資料，議員幾乎沒時間可以審查，是市府行政效率低落，還是跨局處整合出問題，「還是拖延不讓議會監督？」

台中市政府說明，要求各機關2日中午前影印完畢，2日下午送達議會與議員。依議會要求，10月7日進行的專案報告須在5日前送達，符合議會要求。

台中市 周永鴻 議員

延伸閱讀

獨／女大生遭二次輾壓…母今同意解剖 檢不排除辦殺人

東海女大生被撞死…台中市公車大執法 5天抓35件違規

東海女大生被巨業司機二次輾壓？警昨再問目擊學姐釐清

東海女大生家屬控公車「2度輾壓」 高大成揭疑點：司機下車怎沒看到？

相關新聞

許淑華出馬改善行人安全 南投A1事故大幅減少35%

改善交通安全是政府重要政策，南投縣今年1到8月A1類交通事故比去年大幅減少35％，47件減少了16件、18人，在｢交通工...

「左流右新」今同步開打 彰化縣備有近40萬劑疫苗

為構築流感與新冠肺炎的防護網，彰化縣今年共採購流感疫苗35萬8130劑、另中央提供新冠疫苗(JN.1)總數 2萬5850...

台中流音中心OT案完成簽約 目標最快明年底營運

台中流行影音中心營運移轉案完成招商，新聞局與最優申請人威剛科技公司成立的專案公司，完成契約書公證，交由廠商進行使照變更、...

彰化員林農民帶補助小農機「回娘家」順便上兩課

強颱山陀兒登台前夕，彰化縣員林市公所在驗收農機補助計畫時，提醒農民應及時回報颱風災損，也要做好噴藥防治後對農藥容器「三沖...

南投縣議員吳瑞芳貪污遭解職 縣議會：無須補選

無黨籍南投縣議員吳瑞芳涉詐領助理費，台中高院依貪污罪判徒刑2年、緩刑5年，吳瑞芳未提上訴定讞，南投縣議會今天表示，由於選...

彰化溪州幸福巴士今啟動 未來還有3鄉鎮也申請營運

彰化縣已有4鄉市開出幸福巴士，今溪州鄉也啟動幸福巴士；台中區監理所長楊聰賢表示，彰化現有幸福巴士，竹塘、永靖、溪州接受交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。