彰化員林農民帶補助小農機「回娘家」順便上兩課

強颱山陀兒登台前夕，彰化縣員林市公所在驗收農機補助計畫時，提醒農民應及時回報颱風災損，也要做好噴藥防治後對農藥容器「三沖三洗」原則，避免汙染田間自然環境。

員林市公所辦理小型農機補助計畫，今邁入第十一年，今在員林公園舉辦113年度農機補助計畫驗收活動，接受補助的農民帶動力噴霧機、動力割草機、鏈鋸等小型動力農機「回娘家」，場面熱鬧。

市公所主任秘書賴冠宇表示，設籍員林市的農民以戶為單位，市公所每兩年補助一次，今年補助200部，每部最高申請補助3千元，補助總額60萬元，除此市公所照顧農民也補助農藥、水果套袋等農業資材，廢棄農業資源和農藥容器回收很重要性，農民要切實做到，避免汙染環境。

清潔隊說明廢農藥容器回收方式，容器務必「三沖三洗」，回收前須緊閉瓶罐蓋，依材質分類後交由清潔隊或農藥販售點。市公所同步說明防治琉璃蟻方法，胡亂噴藥和用錯藥都會造成蟻群因逃命播遷，可能一窩變好幾窩，應按照殺蟻方式用藥。農民同時上兩種課程，時間不長但都聽到重點。