許淑華出馬改善行人安全 南投A1事故大幅減少35%

改善交通安全是政府重要政策，南投縣今年1到8月A1類交通事故比去年大幅減少35％，47件減少了16件、18人，在｢交通工程」、｢公路監理」、｢交通安全宣導」等3項表現優異，都獲得各分組第1名，交通部將分別頒10萬元獎勵。

南投縣新聞及行政處長蔡明志說，交通部每年對各縣市執行｢道路交通秩序與交通安全改進方案」考核，南投縣除了有3項分組第1，｢交通安全宣導」部分，更是連續6年獲評全國第三組第1名，完成6連霸，相當不容易。

南投縣長許淑華對改善交通安全全力支持，親自擔任宣導大使，帶著小朋友拍攝交通安全影片，新聞行政處也以「路老師」深入鄰里與老人家互動、利用網路平台推出吸引年輕人目光等，年年都有創新的宣導措施，獲交通部評審肯定。

在｢公路監理」部分，南投監理站設置了高齡換照宣導專區，讓換照的高齡長者可以在換照的同時，也接受道安宣導，提供高齡者開車騎車正確駕駛行為，減少事故發生。

｢交通工程」部分，縣府交通管理所持續檢討道路車道配置與不合理交通設施，共計改善魚池鄉投62線鄉道等計49處設施改善，同時考量高齡化的交通環境，並在年長者進出頻繁與校園周邊等增設行人專用號誌、行車管制號誌等相關措施。