台中流行影音中心OT案簽約 115年底前對外營運

台中流行影音中心營運移轉（OT）案簽約完成，台中市新聞局今天表示，已與最優申請人威剛科技公司成立的專案公司，完成契約書用印，預計最快115年底對外營運。

位於水湳經貿園區的台中流行影音中心OT案，前2次招商公告適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，無人參與投標，導致招商未果；去年底辦理第3次招商，並由威剛科技公司取得最優申請人資格。

台中市新聞局指出，與威剛公司成立的專案公司，於今年9月27日完成契約書用印，今天完成契約書公證，未來將交由民間機構進行使照變更、室內裝修等相關工程，以完成新台幣4.05億元的期初投資。

新聞局表示，在整備過程中，市府將提供最大協助，攜手民間機構最快以115年底前對外營運為終極目標。

新聞局說明，台中流行影音中心為地上7層、地下3層建築，樓地板面積1萬1412坪，未來營運內容將聚焦於動畫（Animation）、漫畫（Comic）、遊戲（Game）主題，即以ACG作為營運主軸，加上流行音樂與電影雙M（Music & Movie）等影音內涵，提供民眾休憩、娛樂的場域。

為了扶植台灣電影產業及提供國片及藝術片播映場域，台中流行影音中心至少規劃2個影廳專門播放藝術及國片電影；其它影院空間，將另規劃為多功能展演空間、沉浸式劇院或虛擬攝影棚，成為多元文創及影像內容孵化的搖籃。

新聞局表示，民間機構未來也將持續與國際知名動漫或電影IP品牌合作，部分空間亦將規劃科技互動體驗、動漫主題IP展售等場域，期盼能為相關產業注入創意及活力，成為台灣流行文化的新地標。