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防台76線埔心匝道回堵 車道漸變段增200米

中央社／ 彰化縣1日電

日前民眾反映下台76線埔心交流道回堵，停等路肩遭檢舉受罰，引發網友熱烈討論，民進黨立委陳素月昨天會同相關單位現勘，決議延長車道漸變段200公尺，增加儲車空間。

有駕駛從台76線下埔心交流道，因匝道回堵，他跟著車流在路肩排隊，未料事後卻收到檢舉罰單，被罰新台幣4000元，日前上網提醒民眾，有人也稱同一時間被檢舉。

陳素月說，此處因車流量大，在尖峰時刻常有車輛回堵至高架橋上，駕駛人在考量安全及不影響主線車流狀態下，跟隨前方車輛靠右行駛依續下匝道，卻被檢舉行駛路肩而受罰，讓接到罰單的駕駛覺得冤枉。

為解決民怨，陳素月昨天在交通部公路局安排下，會同國道公路警察局第三公路警察大隊、彰化縣政府交通處及警察局、埔心鄉長張佩瑩等人到場會勘。

交通部公路局中區養護工程分局員林工務段今天告訴中央社記者，因台76線快速道路淨寬約10.5公尺，扣掉2車道各3.5公尺及內外路肩各0.5公尺，僅剩2.5公尺，無法再闢1個下匝道的車道。

員林工務段表示，考量不能行駛路肩及另闢車道，會將現有100餘公尺車道漸變段再延長200公尺，約可多容納30輛車，若發包順利，最快今年底可執行劃設標線。

警察 車道 陳素月

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