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彰化溪州幸福巴士今啟動 未來還有3鄉鎮也申請營運

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉公所幸福巴士今試行。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉公所幸福巴士今試行。記者簡慧珍／攝影

彰化縣已有4鄉市開出幸福巴士，今溪州鄉也啟動幸福巴士；台中區監理所長楊聰賢表示，彰化現有幸福巴士，竹塘、永靖、溪州接受交通部部分補助，和美鎮年底前也有幸福巴士，明年還有埔心和大村兩鄉的幸福巴士要上路。

溪州鄉去年透過竹塘鄉農會，獲傳發企業有限公司董事長詹鈴權捐贈一輛8人座小型巴士，鄉公所克服司機、油料和申請交通部核定路線，今風光啟動，載滿一車社區民眾展開試行之旅，本（10」月7日正式發車服務。

鄉長江淑芬說，溪州鄉東西狹長缺乏公共運具，鄉村人口老化，村民出門購物求醫都困難，幸福巴士分兩條路線，平日行駛，國定例假日休息。試營運期間免費搭乘，只需持縣府長青卡、悠遊卡或一卡通過卡即可免費搭乘，有人提前一天預約就發車，直駛到方便停車的地點載人，學生和關懷據點民眾都能預約搭乘。

立法委員謝衣鳯表示，經過企業家、交通部、縣政府、鄉公所合力推動DRTS需求反映式的公車，可補足溪州鄉地形造成的交通運輸不便，也符合低碳節能的環保目標。副縣長林田富也說，幸福巴士載運鄉民，越多人搭乘越能發揮功能，鄉公所就可據此再向中央爭取相關補助。

台中區監理所長楊聰賢說，開辦DRTS公車經費扣除基層公所自籌，交通部最高補助九成，竹塘、永靖兩鄉都申請補助，溪州鄉是第三個接受補助，和美鎮是第四個，預計年底前行駛DRTS公車，埔心、大村兩鄉排在明年。

彰化縣幸福巴士分兩種，芳苑鄉和員林市完全自籌經費營運，永靖鄉九成經費來自中央，竹塘和溪州兩鄉自募車輛、自編部分經費中的一成由中央補助，台中區監理所和彰化縣政府輔導芳苑、員林申請中央補助營運幸福巴士。

彰化縣溪州鄉公所啟動幸福巴士。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉公所啟動幸福巴士。記者簡慧珍／攝影

交通部 巴士

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