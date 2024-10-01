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「左流右新」今同步開打 彰化縣備有近40萬劑疫苗

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣衛生局從今天起，同步展開新冠疫苗與流感疫苗的接種作業。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局從今天起，同步展開新冠疫苗與流感疫苗的接種作業。圖／衛生局提供

為構築流感與新冠肺炎的防護網，彰化縣今年共採購流感疫苗35萬8130劑、另中央提供新冠疫苗(JN.1)總數 2萬5850劑及 65歲長者肺炎鏈球菌疫苗1萬2000劑 ，從9月19日起接受線上預約，今天起，同步提供符合公費對象民眾接種。

彰化縣衛生局表示，今年同步展開新冠疫苗與流感疫苗的接種作業，第1階段自10月1日開始，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第2階段自11月1日開始，新冠疫苗為出生滿6個月以上對象(未列於第一階段者)，流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人。呼籲符合公費接種資格民眾開打後，盡速預約接種，2種疫苗同時接種，獲得雙重保護。

為因應新冠、流感疫苗同步開打，彰化縣衛生局特別提升了疫苗的儲存與運輸能力。除了提前準備好冷藏空間外，衛生局還額外新增了2台冷藏車，4台專業疫苗冷藏車確保疫苗能夠安全、快速配送至26鄉鎮醫療院所，全力保障全縣鄉鎮醫療院所疫苗供應充足，保障民眾的順利接種。

衛生局表示，為提供民眾更有效率快速分流接種，衛生局已規劃提早在9月19日起，開放「彰化疫苗接種預約e點通」，提供線上預約，並自10月1日起，由265家流感疫苗、224家新冠疫苗合約醫療院所提供接種服務，民眾若不方便使用網路預約，合約醫療院所也同樣有提供電話預約服務。

同時針對65歲以上長者就近方便性，於10月4日起，在社區廣設509站提供接種服務。另65歲以上長者，衛生局常年仍持續 提供肺炎鏈球菌疫苗進行接種，請符合長者可至彰化縣197家肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所進行接種。

衛生局表示，同時施打「左流右新」，一次輕鬆獲得兩種保護力，既不會增加身體負擔、也不會影響疫苗效果，請符合資格民眾前往接種疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，接種前可至「彰化疫苗接種預約e點通」預約(網址: https://wbma3.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve.aspx )。

流感疫苗 衛生局

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