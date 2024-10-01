台中捷運藍線基本設計將核定 捷運工程局組織案送審

台中市捷運藍線基本設計工程經費審議報告正在工程會審議，台中市交通局長葉昭甫今天說，預計年底前可獲核定，市府就可上網招標，而新設捷運工程局組織案也將送市議會審議。

台中市民眾期盼已久的捷運藍線綜合規劃已於今年1月底獲行政院核定，市府已將基本設計工程經費審議報告分別提報交通部及行政院公共工程委員會審議，工程會主委陳金德上週並率員到台中市捷運藍線現勘及聽取簡報。

葉昭甫今天在市政會議後接受媒體聯訪時表示，預期中央可望於年底前核定藍線基本設計，屆時市府就可針對藍線工程上網招標，工程期預計10年，如果一切順利，藍線可望於2034年完工通車。

至於機場捷運（橘線）部分，葉昭甫指出，交通部已於7月審查通過台中捷運橘線可行性研究計畫，原本路線規劃是從台中機場到霧峰，地方建議延伸到海線，市府在可行性研究計畫中預留尾軌，保留自中清路延伸清水及沙鹿的可行性，這部分將會再跟交通部溝通。

為利於後續台中捷運路網推動，台中市政府將新成立捷運工程局，葉昭甫說，捷運工程局的組織案將送台中市議會即將開議的定期會審議，參酌台北市以外的捷工局編制員額，台中研擬員額約160人上下，但最後的員額數還要視議會審查結果而定。

至於捷運綠線延伸線的進度，葉昭甫表示，綠線延伸線於6月啟動綜合計畫，將延伸大坑及彰化，預計以1年時間完成綜合規劃，再送交通部審議，由於延伸線條件會相對簡單，因為是從主線延伸，不太有討論空間，希望能儘快送中央審議，以利早日動工。