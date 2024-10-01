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彰化溪州幸福巴士10月7日上路 試營運免費搭乘

中央社／ 彰化1日電

彰化縣溪州鄉公所為補足客運路線缺口，7日起開辦幸福巴士接送服務，將有榮光線、柑園線2條路線，幾乎涵蓋鄉內各村里，讓遠離市區的鄉民也能乘車，試營運期間持卡免費搭乘。

溪州鄉公所為滿足民眾搭乘公共運輸需求，補足客運路線不足，向交通部公路局爭取經費，在彰化縣政府及公路局台中區監理所彰化監理站協助下，並由傳發企業有限公司捐贈車輛，今天舉行幸福巴士啟動儀式。

彰化監理站長黃建興表示，溪州鄉位於彰化縣最南端，鄉內交通不便，無鐵道運輸，公路客運路線又集中於市區，這次特別規劃溪州幸福巴士，路線以短程旅次為主。

溪州鄉長江淑芬說，幸福巴士從10月7日起提供服務，由溪州鄉公所負責營運，採預約制，只行駛平日，國定假日及例假日休息；試營運期間持長青卡、悠遊卡或一卡通過卡即可免費搭乘，期望能滿足民眾洽公、就醫及採買等多元日常交通需求。

鄉公所指出，榮光線為每週一、三、五發車，上午8時30分及下午1時30分，每日2班次往返，由榮光社區活動中心發車，行經大庄開天宮、成功集會所、西畔萬聖宮、溪州鄉公所、溪州農會，終點站為戶政事務所。

柑園線為每週二、四發車，上午8時30分及下午1時30分，每日2班次往返，由柑園愛天宮發車，行經潮洋張厝南天宮、菜公社區活動中心、水尾震威宮、戶政事務所、溪州農會，終點站為溪州鄉公所。

民眾須在搭車日至少1天前預約，1人以上即可發車，預約時間為平時上午8時至12時、下午1時至5時，預約專線為溪州鄉公所社會（04）8896100＃186、189。

巴士 監理站

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