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流感疫情新高 中市籲疫苗「左流右新」同步接種

中央社／ 台中1日電

台中市衛生局長曾梓展今天表示，近3年來，今年的流感疫情最嚴重，感染死亡者不乏年輕族群。衛生福利部傳染病醫療網中區指揮官黃高彬提到，免疫負債至少到2026年，呼籲流感疫苗和COVID-19疫苗「左流右新」一起接種。

今年度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流感疫苗10月1日起施打，第一階段接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；11月1日起第2階段，年滿6個月以上皆可打COVID-19疫苗，流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

台中市衛生局今天在台中二中舉辦台中市113年度公費流感及COVID-19疫苗接種記者會。黃高彬引用以色列2022、2023年資料指出，施打「左流右新」和接種新冠疫苗的副作用一樣，都會出現頭痛、疲倦、施打處痠痛等，症狀會在48小時後消失。

許多民眾有疑問，過去已施打多次新冠疫苗是否仍需接種，黃高彬指出，新冠病毒變異株JN.1和過去不同，過去曾感染過新冠疫情或施打過疫苗者，對此次新的變異株來說，免疫力都將歸零。此次新冠疫苗只要打1劑，不需要追加。

黃高彬接受媒體聯訪時也提到，今年截至9月為止，流感重症比去年一整年還多，這和免疫負債有關係。

他指出，過去COVID-19疫情期間因為口罩令、洗手消毒的防疫措施保護，以及未曾感染流感、腺病毒等呼吸道感染病原，在疫情解封後後，被感染的機會大增，這就是免疫負債的概念，要到2026年才會緩解。

衛生局長曾梓展指出，相較過去3年來，今年是流感疫情最嚴重，全國因流感重症死亡者多達300人，其中不乏年輕族群，呼籲大家施打疫苗，提高城市保護力。

承辦今天施打疫苗的台中家昌耳鼻喉科診所院長黃家昌指出，校園接種首度一次打2種疫苗，分區打的目的是希望疫苗能正確打在學生身上，學生多數詢問疫苗廠牌，目前沒有出現不適個案。

流感疫苗 疫情 衛生局

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